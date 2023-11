Hallitus on tänään torstaina päättänyt sulkea itärajan rajanylityspaikkoja Kaakkois-Suomessa. Imatran, Niiralan, Nuijamaan ja Vaalimaan raja-asemat suljetaan lauantain vastaisena yönä, ja sulut ovat voimassa kolmen kuukauden ajan.

Kyseisille rajanylityspaikoille on saapunut viime aikoina tavallista enemmän turvapaikanhakijoita, joiden matkustusasiakirjat ovat olleet puutteellisia.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo, että tässä tilanteessa on oleellista, että hallitus nyt huomioi niitä monia samanaikaisia velvoitteita, joita Suomella on.

– Meillä on oikeus ja velvollisuus huolehtia omasta rajaturvallisuudestamme, mutta meillä on myös kansainvälisen oikeuden mukana tulleita velvoitteita, jotka liittyvät turvaa tarvitsevien ihmisten tosiasialliseen mahdollisuuteen hakea turvapaikkaa, Andersson sanoo KU:lle.

Nyt käytetty rajavartiolain pykälä lähtee siitä, että näiden kahden velvoitteen välillä on pystyttävä tasapainottelemaan ja hakea kestäviä ratkaisuja. Li Anderssonin mukaan on vaikea arvioida sitä, onko nyt esitetty ratkaisu sellainen, joka täyttää kaikki annetut ehdot ja kriteerit.

– Se varmasti riippuu siitä, miten tämä päätös toimeenpannaan käytännössä. Samanaikaisesti pitää myös pystyä valvomaan sitä, ettei rajalla pääse syntymään täysin epäinhimillisiä tilanteita, Anderson painottaa.

Provokaatioilla lietsotaan turvattomuutta

Presidentti Mauno Koivisto aikanaan murjaisi, että ei pidä provosoitua, kun provosoidaan. Nyt Venäjä provosoi ja käyttää turvapaikanhakijoita hyväkseen hybridivaikuttamisen keinona painostaa Suomea. Pääministeri Petteri Orpon (kok) ja sisäministeri Mari Rantasen (ps) päätös vaikuttaa siltä, että provokaatiosta on nyt provosoiduttu.

– Kyllähän tässä on aika kovia äänenpainoja ollut jo heti alkumetreillä, Li Andersson toteaa.

– Meidän mielestämme tärkeää on pysyä rauhallisena ja painottaa suomalaisille, että tämä on asia, johon Suomi on varautunut, Andersson sanoo ja muistuttaa, että Suomen viranomaisia on koulutettu ja he ovat myös harjoitelleet tällaisia tilanteita varten.

– Kun hybridivaikuttamisella nimenomaan pyritään lietsomaan turvallisuuden tunnetta ja paniikkia, sillä on todella paljon merkitystä, miten päättäjämme puhuvat ja toimivat siinä tilanteessa, Andersson sanoo.