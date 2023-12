Viime vuosina on käynyt selväksi, että Yhdysvaltain espanjankielinen väestö altistuu valeuutisille muita enemmän. Pääsyy on yksinkertainen: espanjankielistä laatujournalismia on hyvin niukasti, koska sille ei löydy rahoitusta.

Valeuutisten levittäjät hyödyntävät tilannetta ja täyttävät tyhjiöt väärennetyillä tiedoilla. Niillä heikennetään demokraattisia instituutioita ja maahanmuuttajien oikeuksien toteutumista aina äänioikeudesta terveydenhuoltoon. Levittäjilleen ne tuovat rahaa ja valtaa.

Laatujournalismilla tarkoitetaan tässä hyvin dokumentoitua sisältöä, joka käsittelee tietylle väestöryhmälle tarpeellista tietoa sopivassa muodossa kanavilla, joita se seuraa.

57 prosenttia latinoista pitää somea tärkeimpänä uutislähteenään.

Pew-tutkimuslaitoksen mukaan USA:n latinoista käyttää Whatsappia 46 prosenttia, kun mustilla osuus on 23 ja valkoisilla 16 prosenttia. Nielsen-raportti vuodelta 2021 kertoo, että 57 prosenttia latinoista pitää somea tärkeimpänä uutislähteenään.

Latinot ovat Yhdysvaltain suurin vähemmistö. Ryhmää on vaikea määritellä, koska sen jäsenet tulevat kymmenistä eri maista, mutta monilla on ainakin yhteinen kieli. Espanja on englannin jälkeen puhutuin kieli USA:ssa. Tilastojen mukaan espanjaa puhuu kotikielenään yli 41 miljoonaa henkeä.

Yhdysvaltain espanjankielinen väestö on maailman viidenneksi suurin Meksikon, Kolumbian, Argentiinan ja Espanjan jälkeen. Seuraavaksi suurin kieli Yhdysvalloissa on kiina, jonka puhujia on noin 3,5 miljoonaa.

Lietsotaan pelkoa ja epäluuloja

Espanjan asema amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja viestinnässä on kuitenkin sen määrällistä osuutta heikompi. Se on antanut tilaa valeuutisten levittämiselle, ja niiden suitsimiseksi on tehty vain vähän.

Levittäjät hyödyntävät sosiaalista mediaa ja latinojen kotimaihin ulottuvia verkostoja. He nostavat esiin latinoja huolestuttavia teemoja ja pelkoja sekä tiettyihin instituutioihin kohdistuvaa epäluottamista.

Ne, joiden pitäisi torjua valetietoa, eivät ole riittävästi perillä sen taidokkuudesta. Faktantarkistusta tehdään paljon vähemmän kuin englanninkielisen aineiston parissa.

Tästä syystä huhtikuussa 2022 perustettiin Factchequeado yhdistämään faktantarkistuksen parissa ennestään toimineita voimia. Nyt mukana on lähes 50 henkeä 18 osavaltiossa ja Puerto Ricossa.

Kysely faktoista toimittajille

Factchequeadon kanssa yhteistyötä tekevien medioiden toimittajilta kysyttiin, minkälaisia puutteita he ovat havainneet latinoille suunnatuissa tietovirroissa.

Ilmeni, että maahanmuuttoon liittyvät prosessit ovat latinoille tärkeä aihepiiri, johon liittyy paljon väärää tietoa, kun taas oikeaa tietoa puuttuu. Myös kielimuuri aiheuttaa vaikeuksia. Moni ei koe pärjäävänsä asioinnissa englannilla eikä löydä kaipaamaansa tietoa espanjaksi.

Lisäksi Whatsappin kaltaiset pikaviestipalvelut välittävät latinoiden kotimaista valeuutisia, joille muut yhdysvaltalaiset eivät altistu.

Toimittajilta kysyttiin tiedonvälityksen laadusta kahdeksassa aihepiirissä, jotka ovat korona, terveydenhuolto, hallinnolliset ja maahanmuuttoon liittyvät prosessit, politiikka, äänestäminen vaaleissa, ilmastonmuutos sekä feminismi ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet.

Tulevaisuudennäkymistä kysyttäessä vastaajien enemmistö uskoo valeuutisoinnin lisääntyvän.

Vastaajia pyydettiin antamaan kunkin aihepiirin viestinnälle pisteitä yhdestä viitteen niin, että ykkönen on paras ja viitonen kertoo suurista ongelmista.

Tulosten mukaan näyttää siltä, että kysytyistä teemoista uupuu luotettavaa tietoa ja disinformaatiota on kosolti. Keskimääräinen pisteluku oli kaikissa aihepiireissä yli 3,7. Heikointa viestintä oli viranomais- ja maahanmuuttoasioissa, joiden pisteluku oli 4. Politiikan ja koronan kohdalla runsas valeuutisointi nosti myös pisteluvun neljään.

Tulevaisuudennäkymistä kysyttäessä vastaajien enemmistö uskoo valeuutisoinnin lisääntyvän, erityisesti maahanmuuttoon liittyen. Taustalla vaikuttaa se, että 2024 on vaalivuosi sekä Yhdysvalloissa että Meksikossa.

Kirjoittaja Laura Zommer johtaa Argentiinassa faktantarkistuspalvelu Chequeadoa ja oli perustamassa Factchequeadoa, joka seuraa espanjankielistä viestintää Yhdysvalloissa.