Lähes 80 prosenttia afganistanilaisista perheistä ei YK:n tilastojen mukaan saa riittävästi vettä päivittäisiin tarpeisiinsa. Afganistan on sisämaavaltio ilman merkittäviä vesivarantoja, ja ilmastonmuutoksen pahentama kuivuus heijastuu koko maahan.

Juomaveden puute on huutava. Esimerkiksi pääkaupunki Kabulin Dasht-e-Barchin kaupunginosassa vesi on säiden lämmettyä loppunut. Veden puute on jatkunut jo useita kuukausia. Asukkaat joutuvat jonottamaan vettä jopa tuntikausia.

Juomavesi on haettava kilometrien takaa.

Neljän lapsen äiti Fatema kertoo olevansa sairas ja odottaneensa vettä tunteja pitkässä jonossa polttavan auringon alla.

ILMOITUS ILMOITUS

– Odottaminen paahteessa on sairastuttanut minut, ja olen menettänyt toivoni elämässä, hän sanoo.

Vesihuoltolaitos on katkaissut veden jakelun Kabulin 13. kaupunginosassa. Muhammad, Ali ja Juma, jotka ovat asuneet siellä yli seitsemän vuotta, sanovat olevansa elämänsä pahimmassa tilanteessa. Vettä ei tule, eikä yksikään viranomainen ole ollut yhteydessä näihin köyhiin ihmisiin.

Juomavesi on haettava kilometrien takaa, ja tuntikausien odottelun jälkeen kotiin tuotavana on vain muutama kanisteri vettä. Joku perheenjäsenistä on koko ajan jonottamassa vettä.

Asukkaat Pole Khushkissa kertovat odottaneensa yhtä ainoaa vesikanisteria lähes vuorokauden.

Yksityinen yritys lopetti veden jakelun, vaikka se aiemmin oli tehnyt sitä rahaa vastaan. Asukkaiden mukaan alueella ei ole valtion vesihuoltojärjestelmää, eikä ihmisillä ole varaa kaivaa omia kaivoja. Siksi he jonottavat saadakseen vettä moskeijoista ja julkisista jakelupisteistä.

Vesipulan syynä on pohjaveden pinnan lasku Afganistanin pääkaupungissa monilla alueilla. Länsi-Kabulin asukkaat Pole Khushkissa kertovat odottaneensa yhtä ainoaa vesikanisteria lähes vuorokauden.

Ministeriöillä on suunnitelmia vesitilanteen parantamiseksi. Energia- ja vesiministeriön vesiohjelmien koordinoinnista vastaava päällikkö Rafiullah Stanakzai sanoo, että tilanteen korjaamiseksi on meneillään useita projekteja: Kabul-Panjshirin vesikanava, Shah Tut- ja Shah Arous -hankkeet, jotka toimittavat tulevaisuudessa vettä Kabuliin – kunhan tekninen tarkastus on tehty ja työt hankkeiden edistämiseksi voidaan aloittaa.

Viranomaisten mielestä syinä pohjaveden vähenemiselle ovat ennen kaikkea väestönkasvu ja veden liikakäyttö.

Vesipula kaipaa kuitenkin ratkaisua nopeasti. Kuivuuden riivaaman maan tulevaisuus näyttää synkältä. Kahdeksan asukasta kymmenestä juo jo nyt likaista vettä.

Artikkelin on tuottanut Learning Together -verkosto. Verkoston suomalaiset naistoimittajat ovat kouluttaneet afgaaninaistoimittajia vapaaehtoistyönä vuodesta 2009. Blogien kirjoittajat ovat Afganistanissa asuvia, Suomen tuella koulutettuja naistoimittajia, joiden henkilöllisyys salataan turvallisuussyistä. Artikkeli on editoitu aiemmin Suomen Kuvalehden verkkosivuilla julkaistusta Afgaaninaisen katse -palstan kirjoituksesta.