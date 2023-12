Zimbabwen pääkaupungin Hararen provinssissa Epworthin pikkukaupungissa varttunut Proud Mugunhu, 29, on tanssinut ammatikseen vuodesta 2015 lähtien. Hän on tanssijana suosittu, ja viime aikoina hän on tullut kuuluisaksi taistelustaan kuukautisköyhyyttä vastaan.

Epworthissa kasvaessaan hän näki köyhien tyttöjen ja naisten joutuvan selviytymään kuukautisistaan vailla terveyssiteitä. Viime vuonna hän alkoi ottaa palkkioitaan rahan lisäksi myös terveyssiteinä, jotka hän jakaa vähävaraisille tytöille ja naisille.

– Vedän tanssitunteja tavallisille ihmisille ja otan maksun terveyssiteinä. Sata terveyssidettä tuntia kohden. Haluan auttaa avun tarpeessa olevia ja rukoilen, että saan terveyssiteitä aina vain enemmän, jotta voin antaa niitä niin monille tytöille ja naisille kuin mahdollista, Mugunhu selittää.

ILMOITUS ILMOITUS

Ei kouluun kuukautisten aikana

Pestäviä terveyssiteitä valmistavan Nhanga Trustin perustaja Chipo Chikomo suree, että köyhyys pakottaa monet tytöt jäämään koulusta kuukautisten ajaksi.

– Monet tytöt joutuvat kävelemään pitkiä matkoja kouluun. Kuukautistensa aikana he jäävät kotiin, sillä heillä ei ole terveyssiteitä, Chikomo sanoo.

Naisten oikeuksia ajavat aktivistit ovat vaatineet hallitusta toimiin kuukautisköyhyyden lopettamiseksi.

– Haluamme hallituksemme ymmärtävän, etteivät kuukautiset ole naisten oma valinta. Hallituksen pitäisi työskennellä yhdessä paikallishallinnon kanssa ja huolehtia, että kaikki naisten kuukautisten aikana tarvitsemat tarvikkeet ovat tarjolla ilmaiseksi tai hyvin edullisesti, aktivisti Bridget Mushayahanya sanoo.

Valtiokin yrittää

Vuonna 2019 Zimbabwen silloinen valtiovarainministeri Mthuli Ncube ilmoitti, että valtion budjetista oli osoitettu 12,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria terveyssiteiden hankkimiseen maaseudun köyhille puberteetti-ikäisille tytöille. On epäselvää, saivatko tytöt koskaan niitä.

Zimbabwen naisten asioiden ministeriön pääjohtaja Lilian Matsika kertoo, että ensi vuonna valtio yrittää jälleen toimittaa terveyssiteitä köyhille naisille ja tytöille.

– Ensi vuonna aiomme ryhtyä yhteistyöhön ompelusta innostuneiden naisten kanssa. He ompelevat uudelleen käytettäviä kestoterveyssiteitä, jotka annetaan tytöille ja naisille ilmaiseksi, Matsika sanoo.

Kiitosta tanssijalle

Epworthin nuori, vain 23-vuotias pormestari Anna Sande näkee Mugunhun suoranaisena pelastajana.

– Olen hyvin kiitollinen Proud Tatenda Mugunhulta saamastani avusta. Hän käyttää tanssijan lahjojaan yhteisöni köyhien tyttöjen ja naisten hyväksi, Sande toteaa.

Proud Mugunhu saa kiitosta Epworthin asukkaiden lisäksi mielenterveysjärjestö Peace Hub Zimbabwen perustajalta Peace Hungwelta.

– Hänen tulisi nimensä mukaisesti olla ylpeä itsestään. Ei ole monta ihmistä, jotka tekevät samaa. Kuukautiset ovat niin vaikeaa aikaa monille köyhille tytöille ja naisille, että jotkut ryhtyvät seksityöhön vain saadakseen rahaa terveyssiteisiin, Hungwe kertoo.