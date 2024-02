Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK arvioi, että julkisessa keskustelussa esiintyy nyt paljon vääriä väittämiä työelämään kohdistuvista heikennyksistä.

Järjestö listasikin keskiviikkona 21 väittämää.

– Hallitus on tekemässä historiallisen suuria heikennyksiä työntekijän työehtoihin, oikeuksiin ja sosiaaliturvaan. Heikennyksiä on perusteltu muun muassa työllisyyden lisäämisellä. Perusteelliset työllisyysvaikutusarviot puuttuvat ja sen sijaan perusteena on kuultu käytettävän arkijärkeä sekä Suomen yrittäjien jäsenilleen tekemää kyselyä, SAK totesi.

”Ennen nykyhallitusta poliittiset lakot olivat Suomessa hyvin harvinaisia.”

– Orpon-Purran hallitus on puolensa valinnut. Se ei ole työntekijän puolella.

Vaikuttaa kaikkien arkeen

SAK purkaa ensimmäiseksi väittämän, jonka mukaan hallituksen työelämäheikennyksillä ei ole vaikutusta työntekijän arkeen.

– Muutokset koskettavat tavalla tai toisella ihan jokaista työtä tekevää suomalaista, SAK arvioi.

– Jokaista työntekijää koskettavat muun muassa irtisanomissuojan heikentäminen ja ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus, vaikka sairausajan palkallisuudesta on toistaiseksi säädetty monien työehtosopimuksessa. Monet heikennykset koskettavat eri tavoin työntekijöitä riippuen esimerkiksi työsuhteen muodosta, toimialasta, työtehtävistä, sukupuolesta ja iästä.

SAK:ssa ei uskota myöskään väitteeseen, jonka mukaan Hallituksen toimet eivät heikennä kenenkään palkkaa.

– Hallitus ei voi tätä luvata, SAK arvioi.

– Hallituksen toimet uhkaavat palkansaajien vähimmäisehtoja, koska ne voivat johtaa yleissitovuuden rapautumiseen. Lisäksi paikallisen sopimisen laajentaminen kaikkiin yrityksiin avaa työnantajille mahdollisuuden sopia TES:n tasoa heikommista yö- ja iltatyölisistä, työaikajärjestelyistä, loma-ajoista ja perhevapaista.

SAK:n mukaan myöskään se ei ole totta, että laki riittäisi turvaamaan kaikille riittävän palkan.

– Laki ei turvaa riittäviä minimityöehtoja Suomessa, järjestö muistuttaa

– Suomessa ei ole laissa määriteltyä minimipalkkaa, vaan se tulee pääsääntöisesti työehtosopimuksesta kuten muissakin Pohjoismaissa.

Ei vain laiskojen ongelma

SAK käy läpi myös työttömyysturvaan ja irtisanomissuojaan liittyviä julkisuudessa esiintyneitä arvioita. Se toteaa muun muassa, että irtisanomissuojan heikentäminen ei ole vain laiskojen ja huonojen työntekijöiden ongelma, vaan lisää kaikkien työntekijöiden kokemaa epävarmuutta.

Sairaussakosta eli ensimmäisen sairauspäivän lakisääteisen palkallisuuden poistamisesta SAK toteaa sen koskevan heti satoja tuhansia työntekijöitä ja pidemmällä aikavälillä jopa kaikkia.

– Ainakin aluksi muita työntekijöitä suojaa heidän ammattiliittonsa neuvottelema työehtosopimus. Todennäköisesti muutoksen myötä työnantajat ottavat asian esille työehtosopimusneuvotteluissa, järjestö arvioi ja muistuttaa siitä, että eniten sairauden vuoksi töistä ollaan pois keskiviikkoisin.

– Maanantain krapulasaikut ovat siis myytti.

Näennäistä kuuntelua

Kaikkiaan SAK purkaa 21 väittämää. Ne koskevat niin hallituspolitiikan vaikutuksia kuin niin sanotun vientimallin mahdollisia vaikutuksia palkkakehitykseen.

SAK puuttuu myös ammattiyhdistysliikkeen merkitykseen ja poliittisiin lakkoihin.

Se muistuttaa lisäksi siitä, että kolmikantaisissa työryhmissä ei ole kuunneltu työntekijöiden huolia.

– Todellisuudessa päätökset oli jo tehty ennen työryhmien aloittamista, SAK sanoo.

– Hallitusohjelmassa on päätetty yksityiskohtaisesti niin työlainsäädännön kuin sosiaaliturvan leikkaukset. Työntekijöiden edustajien puheenvuorot on työryhmissä kuunneltu, mutta sen jälkeen on edetty hallitusohjelman kirjausten mukaan. Todellisia vaikutusmahdollisuuksia työryhmissä ei ole ollut.

Poliittiset lakot harvinaisia

SAK selvittää myös aikuiskoulutustuen hyötyä, asumistuen leikkaamisen vaikutuksia ja lomautusilmoitusajan tai muutosneuvotteluaikojen puolittamisen vaikutuksia palkkaan.

Se puuttuu myös käsityksiin poliittisista lakoista.

– Ennen nykyhallitusta poliittiset lakot olivat Suomessa hyvin harvinaisia, SAK toteaa.

– Viimeisten 20 vuoden aikana Suomessa on ollut vain muutamia poliittisia mielenilmauksia, joihin on sisältynyt päivän mittainen työnseisaus. Orpon-Purran hallitus on aiheuttanut omilla toimillaan enemmän poliittisia lakkoja kuin vuosina 1991–2023 toimineet hallitukset yhteensä.

