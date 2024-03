Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson järjestää tiistaina tiedotustilaisuuden. Tiedotustilaisuuden aihetta ei tiedotusvälineille lähetetyssä kutsussa kerrota.

Andersson sanoi helmikuun loppupuolella harkitsevansa eurovaaliehdokkuutta. Vasemmistoliitto on tähän mennessä nimennyt 13 ehdokasta kesäkuun eurovaaleihin, kun listalle mahtuu 20.

Andersson oli ehdolla vuoden 2014 eurovaaleissa. Tuolloin hän sai lähes 48 000 ääntä ja oli vasemmistoliiton toiseksi suosituin ehdokas. Merja Kyllönen otti vuonna 2014 mepin paikan yli 58 600 äänellä.

Kyllönen on tähän mennessä ainoa nykyinen vasemmistoliiton kansanedustaja, joka on kertonut asettuvansa ehdolle eurovaaleihin

Andersson on johtanut vasemmistoliittoa kesästä 2016. Hän on sanonut jättävänsä puheenjohtajan paikan tämän puoluekokouskauden jälkeen. Vasemmistoliiton seuraava puoluekokous on määrä järjestää ensi vuonna.