Ukrainalaisen vasemmistolaisen Sotsialnyi Rukh -järjestön Viktoria Pihul ja Oleksandr Kyselov ovat viikonloppuna vierailulla Suomessa. He osallistuvat vasemmistoliiton ja saksalaisen Rosa Luxemburg -säätiön järjestämään tapahtumaan, jossa vasemmistolaisia vaikuttajia Pohjois- ja Itä-Euroopasta pohtii yhteistä vasemmistolaista politiikkaa.

Sotsialnyi Rukh on kansalaisjärjestö, joka vielä muutama vuosi sitten keskittyi työntekijöiden oikeuksien puolustamiseen ja ukrainalaisten ammattiliittojen tukemiseen. Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen järjestön piti rakentaa toimintansa uudelleen.

– Nyt toimitamme myös humanitaarista apua. Autamme tovereitamme, jotka taistelevat rintamalla, mutta myös esimerkiksi niitä työntekijöitä, jotka työskentelevät rautateillä, Kiovassa asuva Viktoria Pihul kertoo. Hän istuu Sotsialnyi Rukhin hallituksessa.

Sotsialnyi Rukh on tehnyt ruohonjuuritason vaikuttamistyötä myös sodan aikana.

– Monet ukrainalaiset, jotka olivat aikaisemmin pitäneet itseään “epäpoliittisina”, ovat nyt aktivoituneet ja kiinnostuneet yhteiskunnasta. Me tarjoamme heille väylän vaikuttamiseen, Pihul sanoo.

Sodan alkamisen jälkeen Sotsialnyi Rukh on tehnyt myös entistä enemmän kansainvälistä työtä.

– Olemme rakentaneet kansainvälisiä suhteita, koska Euroopassa on paljon oikeistolaisia ja konservatiivisia voimia, jotka kyseenalaistavat tuen Ukrainalle. He eivät pidä meitä ystävinään. Siksi meidän on rakennettava Eeuroopanlaajuisia vasemmistolaisia verkostoja, joissa voimme edistää yhteisiä arvoja ja tehdä töitä yhteisten tavoitteidemme eteen, Viktoria Pihul sanoo.

Hän kertoo esimerkkinä Sotsialnyi Rukhin kampanjan, jonka tavoitteena oli saada kansainvälistä poliittista tukea Ukrainan valtionvelan mitätöinnille. Siinä työssä Sotsialnyi Rukh katsoo onnistuneesti, ja esimerkiksi vasemmistoliitto Suomessa kannattaa Ukrainan ulkomaanvelkojen anteeksiantamista.

– Velkoja ei kuitenkaan ole vielä mitätöity, eli työmme jatkuu, Kyselov lisää.

Puolueeksi pyrkivä järjestö

Viktoria Pihul sanoo,että Ukrainassa ei ole tällä hetkellä vasemmistolaista puoluetta, joka olisi edustettuna parlamentissa eli Radassa.

– Pyrimme kuitenkin siihen, että Sotsialnyi Rukh olisi sellainen tulevaisuudessa.

Sotsialnyi Rukh -järjestön tavoitteena on rekisteröityä puolueeksi ja asettaa ehdokkaita valtakunnallisissa vaaleissa. Se on kuitenkin vaikeaa, sillä poliittinen järjestelmä Ukrainassa on todella jäykkä.

– Sotatilan ja poikkeuslakien vuoksi suuresta osasta kansalaisaktivismia on tullut mahdotonta. Ihmisillä ei myöskään ole aikaa eikä voimia aktivismiin, koska kaikki energia menee turvassa pysymiseen. Monet ihmiset ovat myös lähteneet Ukrainasta, Oleksandr Kyselov kertoo. Hän itse on kotoisin Itä-Ukrainan Donetskista, mutta asuu ja työskentelee nykyään Uppsalassa Ruotsissa.

Puolueeksi rekisteröityäkseen Sotsialnyi Rukh -järjestön on kerättävä tarpeeksi allekirjoituksia kahdessa kolmasosassa maan vaalipiireistä.

– Se on logistisesti hyvin vaikeaa, jopa mahdotonta, Kyselov sanoo.

Politiikka Ukrainassa on myös kallista. Ehdokkaiden asettamiseksi vaaleissa puolueen on maksettava noin 45 000 euron ehdokasmaksu, jota ei välttämättä palauteta.

– Tällaiset asiat estävät kansalaisyhteiskunnan kehitystä ja poliittista osallistumista, Oleksandr Kyselov sanoo.

Puolueen rakentamisen ukrainalaiset vasemmistolaiset kertovatkin tarvitsevansa eurooppalaisten vasemmistolaisten tukea, apua ja kokemusta.

– Me tarvitsemme myös julkista rahoitusta puolueille vaaleihin, samalla tavalla kuin Pohjoismaissa on. Sitä odotellessa meidän on käytettävä sitä, mitä on, eli ammattiliittoja. Ammattiliitot ovat suuria organisaatioita, ja niillä pitäisi olla tulevaisuudessa vahva rooli Ukrainan kansalaisyhteiskunnan jälleenrakentamisessa sodan jälkeen, Kyselov sanoo.

– Lyhyellä aikavälillä tarvitsemme kuitenkin sitä, että äänemme Euroopassa vahvistuu ja sitä kuullaan.

Oikeudenmukaiseen rauhaan, oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan

Ennen kuin Ukrainan jälleenrakentaminen voi alkaa, on Venäjän sodan Ukrainassa kuitenkin loputtava oikeudenmukaiseen rauhaan. Mitä oikeudenmukainen rauha sitten tarkoittaa?

Oleksandr Kyselov sanoo, että se on täysin Ukrainan kansan määriteltävissä.

Viktoria Pihul sanoo, että ukrainalaiset ovat uupuneet sotaan, ja että maan yhteiskunta on jakaantunut rauhan suhteen.

– Osa ukrainalaisista haluaa takaisin vuoden 1991 rajat, ja toiset taas olisivat valmiita tyytymään mihin vaan, kunhan sota loppuu, hän toteaa.

– Itse katson, että oikeudenmukainen rauha on sellainen, joka takaa pysyvän rauhan myös tulevaisuudessa, Oleksandr Kyselov kertoo.

– Meidän hallituksemme sanoo, että Ukrainan on palautettava vuoden 1991 rajat. Puhe rajoista on kuitenkin toissijaista: rauhan tavoittena on oltava se, että Ukraina saa luotettavat takuut turvallisuudelleen. Takuut siitä, että sotiminen loppuu ja ettei uutta sotaa enää tule.

Pihul ja Kyselov painottavat, että Ukraina tarvitsee edelleen kansainvälistä tukea.

– Me näemme, että tuki Ukrainalle horjuu Euroopassa. Viktor Orbán Unkarissa ja Robert Fico Slovakiassa kyseenalaistavat koko ajan Ukrainan tuen oikeutusta. Puhumattakaan Trumpista ja Yhdysvaltojen senaatin republikaaneista, Kyselov sanoo.

Sekä Viktoria Pihul että Oleksandr Kyselov sanovat, että taistellakseen Ukraina tarvitsee edelleen myös aseita ja ammuksia.

– Ne eivät välttämättä ole ratkaisu. Itse asiassa ne todennäköisesti eivät ole. Aseet pitävät kuitenkin meidät hengissä siihen saakka, että ratkaisu löytyy, Kyselov sanoo.

Ukraina ilman korruptiota ja oligarkkeja

Korruptio on Pihulin ja Kyselovin mukaan Ukrainan politiikan suurin ongelma, ja se on vain pahentunut sodan aikana.

– Ukrainassa tarvitaan kipeästi verouudistusta ja progressiivista verotusta.Tavalliset ihmiset joutuvat maksamaan erittäin korkeaa hintaa sodasta. Samaan aikaan he näkevät, että isot yhtiöt ja oligarkit ovat vain rikastuneet entisestään sodan aikana, Viktoria Pihul kertoo.

– Se on tämän sodan suurin petos ja rikos, Kyselov toteaa.

Pihul ja Kyselov sanovat, kuinka Ukrainan hallitus on yrittänyt piilottaa maassa rehottavaa korruptiota ja lakaista sitä maton alle, vaikka presidentti Volodymyr Zelenskyi aikoinaan valittiin virkaansa juuri korruptionvastaisena ehdokkaana.

– Me haluamme toistaa Euroopassa sitä viestiä, että Ukrainan jälleenrakentamisen on tapahduttava Ukrainan kansan hyväksi, ei yhtiöiden voitontavoittelun eikä oligarkkien ehdoilla. Olemme saaneet tälle viestille vastakaikua ja kannatusta Euroopan vasemmistossa, ja se on hyvin tärkeää silloin, kun jälleenrakentamisen aika alkaa, Oleksandr Kyselov jatkaa.

Sotsialnyi Rukh -järjestölle tärkeintä toimintaa tällä hetkellä ovatkin kansainvälinen vaikuttaminen ja kansainvälisen tuen saaminen ukrainalaiselle vasemmistolle.

Jos ja kun Ukraina aloittaa prosessin kohti EU-jäsenyyttä, siihen tarvitaan Oleksandr Kyselovin ja Viktoria Pihulin mukaan myös eurooppalaisen vasemmiston tukea keäsllä valittavan uuden Euroopan parlamentin kauden aikana.