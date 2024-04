Kokemuksestani tiedän, että kuuman pannun kylkeen näppinsä polttaa. Näyttää kuitenkin, että kouriintuntuva kokemusoppi on hylätty. Suomessa on menossa blokkitulehdus. Asioissa solmu on mennyt umpisolmuksi ja tätä Perussuomalaiset ovat katkeroitunein valmiina tukemaan ja pitämään asiat solmussa . Kokoomus vain tyytyväisenä kehrää ja pääministeri ivallisena esiintyy, no nyt on viimeinkin saatu ahneuden vankka tukija.

Ammattiyhdistysliikkeessä niin sosiaalidemokraatit kuin vasemmistoliittolaisetkin toimivat tiukasti palkansaajien sekä työläisten puolustajina. Joidenkin eduskunnassa olevien sosiaalidemokraattien olisi tietyissä kysymyksissä syytä kysellä vasemmistoliiton Li Anderssonilta apua näiden vaikeiden seikkojen selventämiseksi. Hän kyllä osaa nämäkin asiat.

Hallitus ja Elinkeinoelämän keskusliitto sekä monet muut tahot syyttävät ammattiyhdistystä lakkoilusta. He toteavat, että palkansaajien edustajat asettuvat hallitusta vastaan, kaataakseen sen. Kyseessä on kyllä päinvastainen tilanne, hallituksen hyökkäys ammattiyhdistyksiä vastaan. Hallitus on yksipuolisesti huonontamassa työläisten etuja. Ymmärrettävästi SAK panee heikennyksistä hanttiin. Yleensä palkansaajien ainut keino on lakko. Sellainen lakko, josta ei aiheudu haittaa, on valitettavasti tehoton.

Toivottavasti kaikki luetun ymmärtämisestä selviytyneet ovat nähneet ja huomanneet nykyisen pelikuvion. Vaikka ministeri Rydman syyttää ammattiyhdistystä mafiasta, olisiko kuitenkin syytösten osoitteena pitänyt olla Elinkenoelämän keskusliitto? Hehän ovat työmarkkinoita koskevat ohjelmat laatineet. Olisikohan muuten perustuslaillinen ristiriita tapahtunut tässä asiassa? Valtiovallan puolesta ja toteutettavaksi annetut ohjeet ovat tulleet (mikä tietenkin ankarasti kielletään) ulkopuoliselta toimijalta, joita tämä porvarillinen hallitus kirjoitusvirheineen yrittää panna täytäntöön.

Keskusta tässä asiassa ei tietenkään ole voinut unohtaa, bisnesmies Sipilän aikaisempia otatuksia työläisten kanssa. Heidän puheenjohtajansa kiemurtelujen myötä lopulta aina asettuu tämän äärioikeistolaisen hallituksen myötäilijöiksi. Vihreät, vaikka ovat Pohjoismaiden ainoa oikeistolainen vihreä puolue, ehkä laskevaa kannatustaan ajatellen, ovat asettuneet tässä asiassa vasemmiston rinnalle.

Miten eteenpäin? Mielestäni olisi aika sopia. Sopia eikä asemoitua valtataisteluun. Siinä valtataistelussa todennäköisesti kansa voittaa eikä sanelu, jota hallitus julmasti yrittää. Tämä valtataistelu, varmasti tiedättekin, ei voi teiltä onnistua.

Sen, mitä neuvotteluista ymmärrän, niin se sanelu ei ole neuvottelua, jota te arvoisa pääministeri edustatte. Se johtaa tuhoon. Olkoon vaikka kuinka paljon miljoonia liossa, niin viisas Suomen kansa kyllä hoksaa edelleen vääryydet.

Jouko Huhta

Hallintotieteiden maisteri

Suomussalmi