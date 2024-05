Pakistanin transihmiset ja kansalaisjärjestöt kiittelevät Khyber Pakhtunkhwan osavaltion pääministerin Ali Amin Khan Gandapurin päätöstä osoittaa transyhteisön jäsenille erilliset huoneet julkisissa sairaaloissa. Sen tarkoitus on taata transihmisille häiritsemätön terveydenhoito.

– Vaadimme, että kaikki maakunnat tekevät samoin ja varaavat omat tilat maan yli 500 000 transihmiselle, Khyber Pakhtunkhwan transyhdistyksen johtaja Farzana Shah sanoo.

Ministerin päätöksen pontimena olivat valitukset, joiden mukaan sairaalat eivät ota vastaan transihmisiä, koska heidän pelätään joutuvan väkivallan kohteeksi sairaalassa.

– Viime vuonna ainakin 47 transihmistä on kuollut väkivallan vuoksi ja 90 loukkaantunut. Monet vammautuneet transihmiset kuolevat hoidon viivästymisen vuoksi. Useimmissa tapauksissa me emme saa terveydenhoitoa sairaaloissa, Shah sanoo.

Perheidensä hylkäämät

Sosiaaliaktivisti Arzoo Khan on innoissaan.

– Useimmat transihmiset kärsivät siitä, että heidän perheensä on yleisen paheksunnan pelossa hylännyt heidät. Transihmisiä halveksutaan, eikä kukaan auta meitä. Siksi hallituksen tuki on erittäin tervetullutta, Arzoo selittää.

Sobia Khan kertoo perheensä hylänneen hänet vuosikymmen sitten.

– Peshawarissa on 9 000 transihmistä ja useimmat heistä ovat kadottaneet yhteyden perheeseensä. Heitä pidetään synnintekijöinä, Sobia sanoo.

Sumaira Shah, 29, kertoo karanneensa kotoa 14-vuotiaana kyllästyttyään jatkuvaan pilkkaan ja pahoinpitelyyn.

– Perheeni oli tiukasti tanssimista vastaan ja isäni ja veljeni hakkasivat minut joka päivä, jotta lopettaisin. Heidän mielestään tanssimiseni tuotti häpeää koko perheelle. Lähtöni jälkeen en ole tavannut yhtään sukulaistani, Sumaira sanoo.

Myös oma hautausmaa

Sairaalahuoneiden lisäksi hallitus on osoittanut transihmisille myös oman erillisen hautausmaan. Kansalaisjärjestöaktiivi Jamal Khanin mukaan paikallisyhteisöt ovat usein kieltäneet transväen hautaamisen yleiselle hautausmaalle, sillä heitä ei pidetä kunnon muslimeina. Usein myös kuolemaan liittyvät rituaalit, kuten kuolemansairaan peseminen kielletään.

– He ansaitsevat elantonsa tanssimalla hääjuhlissa ja muissa juhlatilaisuuksissa, joissa heidät hyväksytään sosiaalisesti. Erillisten sairaalahuoneiden ja hautausmaiden osoittaminen on erittäin kiitettävää toimintaa, joka johtaa transihmisten suojeluun ja kunnioitukseen, Jamal Khan sanoo.

Tanssijoita luullaan seksityöläisiksi

Sobia Khan huomauttaa, että poliisin asenne transihmisiä kohtaan on usein ikävä. Poliisit pahoinpitelevät ja mielivaltaisesti pidättävät heitä. Hyökkäykset transihmisiä kohtaan puolestaan harvoin johtavat syytteisiin ja rankaisemattomuus kannustaa kaltoinkohteluun.

– Transihmisten seksuaalinen ahdistelu on yleistä ja monet on raiskattu. Kaikki luulevat, että me olemme seksityöläisiä, vaikka me vain tanssimme, Sobia sanoo.

Sumaira Shah kertoo, että häntä on monesti uhkailtu, kun hän on kieltäytynyt seksistä.

– Pelkään, sillä monet ovat kuolleet gangsterien käsissä kieltäydyttyään prostituutiosta.

Poliisi Rahim Shah kertoo, että joskus häissä tanssineita ja siitä palkan saaneita transihmisiä ryöstetään paluumatkalla häistä. Jos tanssija vastustelee, hänet tapetaan tai vähintään pahoinpidellään.

– Murha- ja vammautumistapauksissa transihmisten omaiset eivät tule hakemaan ruumista hautausta varten tai vieraile vammautuneen luona sairaalassa. Transihmisten ongelmat ovat monimutkaisia, sillä he eivät saa kunnioitusta sen enempää yhteisöltä kuin perheeltäänkään, Shah selittää.

Sosiaalisia oikeuksia puolustava aktivisti Pervez Ahmed sanoo, että tämä on ensimmäinen kerta, kun hallitus yrittää varjella vanhempiensa tuen menettäneiden ja yhteisön tylysti hylkäämien ihmisten terveyttä. Sairaalahuoneiden tarjoamisen lisäksi heidät on otettu mukaan ilmaiseen sairausvakuutusohjelmaan, joka oikeuttaa saamaan hoitoa vuosittain runsaan 10 000 euron arvosta.