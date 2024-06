Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen toteaa perjantaina viestipalvelu X:ssä, että hänen kotikaupungissaan Oulussa tapahtunut lapsen puukotus järkyttää ja vetää sanattomaksi.

– Ajatukset ovat uhrin ja hänen perheensä luona. Jokaisella tulee olla oikeus liikkua turvallisesti niin Oulussa kuin muuallakin. Tekijän äärioikeistoyhteydet ja teon motiivit selvitettävä, Sarkkinen kirjoittaa ja arvioi julkisuudessa olleiden tietojen perusteella, että puukotettu lapsi ja tämän kaverit valikoituivat kohteiksi ulkomaalaistaustansa vuoksi.

– Rasismin ja vihapuheen viljelyllä on kammottavia ja väkivaltaisin seurauksia, Sarkkinen muistuttaa.

ILMOITUS ILMOITUS

”Kysyn pääministeriltä: Tätäkö se nollatoleranssi rasismille on?”

Vasemmistoliiton riihimäkeläinen kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen on samalla linjalla.

– Tuntuu vaikealta hengittää, kun uutisissa kerrotaan aikuisen suomalaisen miehen puukottaneen lasta ja jahdanneen toista lasta puukko kädessä. Lapsi juoksi pakoon ja huusi apua.

Pekonenkin mainitsee epäillyn puukottajan taustan äärioikeistossa.

– Varapääministeri Purra ehti jo tuomita teosta jengiväkivallan. Minä pelkään, että tekijän motiivi on rasistinen. Hallituksen on tuomittava kaikki rasismi. Aivan yksiselitteisesti. Välittömästi, Pekonen vaatii.

– Näin ei voi tapahtua enää koskaan.

Hän vetoaa pääministeri Petteri Orpoon (kok.)

– Minä vetoan teihin, että tuomitset tämän teon, tuomitset rasismin etkä hyväksy muukalaisvihan lietsontaa hallituksessanne pätkääkään! Tällaiselle ajattelulle ei pidä olla tilaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vaikea löytää sanoja

Myös vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Minja Koskela ilmaisee järkytyksensä X:ssä.

– Lapsen puukotus on niin järkyttävä teko, että on vaikea löytää sanoja. Valtavasti voimia uhrille ja läheisille. Tekijän kytkökset äärioikeistoon on selvitettävä – rasismille ei saa antaa senttiäkään tilaa, hän toteaa.

Vasemmistoliiton toinen helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo muistuttaa siitä, että kuuden puolueen kansanedustajat jättivät eduskunnalle vuonna 2021 keskustelualoitteen äärioikeiston uhasta.

– Puhemiesneuvosto päätti tuolloin, ettei aloitetta oteta ajankohtaiskeskusteluun täysistuntoon, hän muistelee.

Hän pitää mauttomuuden huippuna valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) viestiä viestipalvelu X:ssä, jossa tämä yhdisti puukotuksen jengiväkivaltaan.

– Ei ole olemassa niin matalaa rimaa, jota perussuomalainen ei voisi alittaa, Honkasalo toteaa.

– Mauttomuuden huippu Purralta ja täysin karmivaa. Missä vaiheessa Suomi herää äärioikeiston uhalle, josta Supokin on varoittanut?

Sanoista teoiksi

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman puolestaan pitää karmivana sitä, että epäilty on useista väkivaltarikoksista tuomittu äärioikeistoaktiivi.

– Kolmekymppinen mies puukottaa takaapäin 12-vuotiasta, siis ala-asteikäistä lasta. Ja toista lasta ajaa takaa pitkin kauppakeskusta veitsi kädessä – se on jo itsessään järkyttävää, hän toteaa.

Hän lähettää terveisiä hallitukselle ja oikeistolle.

– Nyt herätys! Äärioikeiston uhka on otettava vakavasti.

SDP:n kansanedustaja Nasima Razmyar on myös järkyttynyt. siitä, että aikuinen puukottaa lasta.

– Äärioikeiston väkivalta toteutuu kamalalla tavalla. On ollut vain ajan kysymys milloin vihapuhe johtaa vihatekoihin, hän sanoo.

SDP:n toinen kansanedustaja Eveliina Heinäluoma muistuttaa maahanmuuttajiin kohdistuvasta kielenkäytöstä.

– Maskotit, maahantunkeutujat, karvakäsiraiskarit. Tällaista vastenmielistä ja rasistista puhetta kuulemme jatkuvasti perussuomalaisilta poliitikoilta, hän kirjoittaa.

– Kysyn pääministeriltä: Tätäkö se nollatoleranssi rasismille on?

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä vastaa Heinäluomalle ja pitää tämän kommenttia harkitsemattomana.

– Tätä kommenttia olisi kannattanut miettiä. Käytät todella härskisti hyväksi traagista tapahtumaa politikointiin, hän syyttää.

– Tällaisilla ulostuloilla on hyvin helppo tuhota luottamuspääoma.

Mäkelä kysyy samalla SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Tytti Tuppuraiselta, onko siltojen polttaminen SDP:n linja.

Purra hätiköi

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi Riikka Purraa siitä, että tämä hän ensin hätiköidysti kommentoi Oulun puukotusta rasistisin motiivein ja tämän jälkeen jättää tuomitsematta äärioikeiston.

Virta muistuttaa siitä, että heinäkuussa 2023 Purra selitteli aiempia netissä julkaisemiaan rasistisia kommentteja. Purra ei tuolloin irtisanoutunut kommenteistaan mutta totesi, ettei ministerinä varmasti kirjoittaisi vastaavaa, koska häneltä vaaditaan julkisessa tehtävässä erilaista toimintaa ja puhetta kuin ennen.

– Tällaisessa tilanteessa ministerin tulisi kyetä tuomitsemaan äärioikeisto eikä levittämään hätiköityjä ja ennakkoluuloisia arvauksia. Ministeri ei voi käyttäytyä enää samalla tavalla kuin nimimerkki “riikka”. Ei ole ok, että ministeri Purra lietsoo ensin puutteellisin tiedoin muukalaisvihaa eikä sen jälkeen edes ilmaise toimineensa hätiköidysti – saati tuomitse äärioikeistoa tai irtisanoudu äärioikeistolaisesta ideologiasta, Virta jyrähtää.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö on pettynyt koko hallituksen linjaan rasismin suhteen.

– Se siitä hallituksen “rasisminvastaisesta työstä”. Valtiovarainministeri syytti eilen jengejä Oulun puukotuksesta ilmeisenä tarkoituksenaan vihjata tekijän maahanmuuttotaustalla. Mikä lietsoo terroristista äärioikeistoa. Tekijä onkin äärioikeistolainen, hän kirjoittaa X:ssä.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne vaatii puuttumaan äärioikeistolaiseen väkivaltaan.

– Oulun karmeiden uutisten valossa jokaiselle pitäisi olla jo täysin selvää, että äärioikeistolainen väkivalta on Suomessa aito ja vakava ongelma, johon on puututtava tosissaan, Harjanne kirjoittaa X:ssä