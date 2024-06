Oulussa on tapahtunut toinen puukotus, jossa ulkomaalaistaustaista ihmistä on puukotettu. Poliisin mukaan epäilty on alle 18-vuotias ja teon motiivi on alustavien tietojen mukaan rasistinen.

Parin viikon sisään äärioikeistolaiset ovat puukottaneet kahta ulkomaalaistaustaista ihmistä Oulussa. On selvää, mistä suunnasta yhteiskuntarauha on uhattuna – äärioikeisto saa toiminnallaan ison kaupungin katurauhan järkkymään.

Voi vain kuvitella, millaista pelkoa moni oululainen tällä hetkellä tuntee. Se on epäilemättä ollut tekijöiden yksi tavoitteista.

Ensimmäisen puukotuksen epäilty tekijä on poliisin vanha tuttu, uusnatsi Sebastian Lämsä. Toisen puukotuksen kohdalla puhutaan alaikäisestä, mutta rikosoikeudellisessa vastuussa olevasta nuoresta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että alaikäinen on radikalisoitunut niin pitkälle, että on valmis puukottamaan erilaisen näköistä ihmistä. Äärioikeiston uhka on todellinen.

Mikään toiminta ei ala puukotuksista, se alkaa sanoista. Nyt nähdään, mihin myrkyllisen kielen salliminen voi johtaa.

Pääministeri Petteri Orpolle (kok) ja muille rajalaista kohkaaville tapaus on muistutus turvallisuusuhkista. Jos sisäinen turvallisuus järkkyy, ei maa kykene torjumaan ulkopuolisia uhkia.

Suojelupoliisi on jo todennut, että äärioikeisto muodostaa turvallisuusuhkan Suomessa. Nyt tätä uhkaa vastaan pitää käydä päättäväisesti.

Uusnatsit riehuivat Suomessa 1990-luvulla. Heidät pysäytettiin silloin, ja nyt heidät pitää pysäyttää uudestaan.