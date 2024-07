Vasemmistoliitto otti mielettömän voiton eurovaaleissa. Mutta mihin voitto perustui, mitä uhkia voittoon liittyy ja ennen kaikkea, miten samassa voidaan onnistua uudestaan?

Nämä kysymykset liittyvät olennaisesti pohdintaan, jota KU:ssa on käyty. Mikä oikein on KU:n tehtävä?

Kansan Uutiset on ilmestynyt nykyisessä muodossaan yli kahden vuoden ajan. Kuten journalismiin kuuluu, lehdessä on julkaistu paljon hyviä juttuja, ja niiden vastapainoksi myös vähemmän onnistuneita tekstejä.

Välitilinpäätöksenä voi todeta, että lehti ei ole onnistunut haastamaan tarpeeksi. Se on kyllä vastannut lukijoiden jo hyvin tietämiin asioihin onnistuneesti. Sen sijaan vähemmän onnistuneesti on vastattu kysymyksiin ja asioihin, joita lukijat eivät välttämättä ole edes osanneet esittää. Se on journalismin tärkein tehtävä, ja siinä KU:n pitää onnistua paremmin.

Kesälehden pääjuttu on lähtölaukaus tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Lisää on luvassa seuraavissa lehdissä.

KU ei halua olla turhaan ilonpilaaja. Jos kritiikille ei ole aihetta, ei sitä tule esittää. Laiskaa provokaatiota maailma on täynnä. Voiton hetkellä pitää juhlia, voiton jälkeen pitää aloittaa analysointi. Se on puoluelehden ydintehtävää.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama hallitus tekee huonoa politiikkaa. Tästä näkökulmasta ei KU:ssa ole erimielisyyttä. Samalla pitää kuitenkin kysyä vasemmistolaiselle jossain määrin epämiellyttävä kysymys: jos hallituksen politiikka on niin hirveää, miksi niin moni kannattaa sitä?

Toinen epämiellyttävä totuus on, että Petteri Orpo on sangen taitava poliitikko. Hänen hallituksensa tekee ideologisesta katsantokannasta riippuen huonoa tai hyvää politiikkaa, mutta Orpo on onnistunut jo nyt ajamaan suuria muutoksia läpi. Suomalainen työelämä ei tule koskaan enää olemaan samanlaista, siitä voi kiittää tai kirota Orpoa ja työministeri Arto Satosta – sekä tietenkin elinkeinoelämän etujärjestöjä.

Vuosi sitten Orpon hallitus oli kaatua heti alkutekijöihinsä. Sen jälkeen meno on tasoittunut ja hallitus on ajanut ohjelmaansa läpi. Orpolla on ollut oma roolinsa tässäkin.

Näitä epämiellyttäviä totuuksia tulee pohtia, vaikka kuinka tekee kipeää. Jos niihin löytää selityksiä, on mahdollisuus löytää myös resepti muutokselle parempaan.

Vastaus ei voi olla yleislakko, koska moni työntekijä suuntaa yleislakon sijaan kaupunkilomalle Eurooppaan.

Epämiellyttäviin totuuksiin kuuluu myös se, että ammattiyhdistysliike sai talven ja kevään koitoksissa pahasti nenilleen. Miksi näin kävi ja mitä pitäisi tehdä, ovat kysymyksiä, joihin pitää löytää vastauksia.

Vastaus ei voi olla yleislakko, koska moni työntekijä suuntaa yleislakon sijaan kaupunkilomalle Eurooppaan. Joukossa ei ole enää tarpeeksi voimaa, siksi työnantajat voivat esiintyä jopa ylimielisesti.

KU uskoo, että asiat voivat muuttua paremmiksi. Siksi lehti haluaa käydä kriittistä ja hyvää keskustelua vaikeista asioista.

Sitä ennen on kuitenkin levon aika. Kamppailu jatkuu kesätauon jälkeen.

Toimitus toivottaa kaikille lukijoille hyvää kesää!