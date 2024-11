Voiko konservatiivinen vasemmistopoliitikko menestyä? Ainakin entisen Itä-Saksan alueella voi. Vasemmistopuolue Linkestä irtaantunut Sahra Wagenknecht onnistui joukkonsa kanssa rakentamaan lyhyessä ajassa liikkeen, joka menestyi todella hyvin kahden osavaltion vaaleissa.

Entisen Itä-Saksan Thüringenin ja Saksin osavaltioissa vapaasti suomennettuna ”Sahra Wagenknechtin liittouma” (BSW) menestyi todella hyvin. Se söi kannatusta erityisesti Linkeltä, jonka tulevaisuus on nyt uhattuna myös itäisen Saksan alueella.

BSW:n menestys perustui erityisesti Ukrainalle annettavan aseavun vastustamiseen. Siinä se ei ollut yksin. Entisen DDR:n alueella on paljon ihmisiä, jotka näkevät lännen syyllisenä Venäjän hyökkäyssotaan. BSW:n ajatus rauhasta kulkee jotakuinkin niin, että mitä pitempään lännen aseita Ukrainaan virtaa, sitä pitempään sota jatkuu.

Suomalaiselle ajatus voi olla käsittämätön. Toisaalta Saksassa on myös hyvin äärimmäisen laidan vasemmistolaisia, jotka kannattavat voimakkaasti Israelin valtiota. Tämä liike on tosin täysin marginaalinen, toisin kuin BSW.

Suomalaisille vasemmistolaisille BSW:n noususta herää ainakin yksi kysymys. Voiko siitä oppia jotain vai onko kyse saksalaisesta erikoisuudesta?

Saksaksi vastaus kuulunee jein eli kyllä ja ei. Siinä on mukana erittäin paljon saksalaista erikoisuutta, joka liittyy maan historiaan. Entisen Itä-Saksan alueella suhtautuminen Venäjään on huomattavan erilainen. Samalla on myös hyvä muistaa, että Saksassa maan historian vuoksi ajatus aseiden viemisestä sotaa käyvään maahan on monille vieras.

Wagenknechtin ideologiaan kuuluu myös maahanmuuttovastaisuus.

Yksi saksalainen diplomaatti on kuvaillut dilemmaa jotakuinkin seuraavasti: olemme aloittaneet kaksi maailmansotaa, emme halua aloittaa kolmatta. Siksi moni on valmis tukemaan ajatusta, että Saksan ei pidä enää viedä aseita Ukrainaan.

Samalla Saksan talous on vaikeuksissa, eikä itäinen Saksa ole yli 30 vuoden jälkeen ottanut kiinni länttä elintasossa. Itäistä Saksaa vaivaa myös demografinen ongelma, kun nuorta väkeä on entistä vähemmän – länsi vetää nuoria.

Wagenknechtin ideologiaan kuuluu myös maahanmuuttovastaisuus ja äärioikeistolaisten tavoin nykymenon vastustaminen. Hänen mukaansa vasemmisto eli Die Linke on unohtanut oikeat ihmiset ja puhuu vain vähemmistöistä ja muusta tarpeettomasta.

Tällaisesta oppien vetäminen on yksinkertaista, siihen ei voi lähteä. Mutta jotain pohdittavaa on siinä, että BSW onnistui kasvattamaan äänimääräänsä alueilla, joilla vasemmisto pitkään pärjäsi mutta sittemmin menetti otettaan.

Die Linke ei – kuten ei vasemmistoliittokaan – puhu pelkästään vähemmistöistä ja tasa-arvosta. Silti nämä leimat on puolueisiin vahvasti isketty, ja vahva talouspolitiikkapainotus jää usein analyyseissa sivuun. Miten tästä imagosta voisi päästä eroon?

Omaa ideologiaansa ei luonnollisestikaan voi uhrata. BSW ei europarlamentissa mahtunut vasemmistoliiton kanssa samaan ryhmään, mikä oli myös vasemmistoliiton yksi vaatimus. Se kertoo paljon, millaisesta porukasta BSW:ssä on kyse.

