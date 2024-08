Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitus on säätämässä ulkomaalaislakiin niin sanotun kolmen kuukauden säännön. Uuden säännön mukaisesti työperusteisella oleskeluluvalla oleskelevalla henkilöllä olisi jatkossa kolme kuukautta aikaa löytää uusi työ, jos hänen työsuhteensa päättyy. Jos henkilö ei löydä uutta työtä tai muutakaan perustetta maassa oleskelulle ei enää ole, lupa peruutettaisiin ja Suomesta joutuisi poistumaan.

Esityksessä on kuitenkin poikkeuksia esimerkiksi erityisasiantuntijoille ja startup-yrittäjille, yritysten ylimmälle ja keskijohdolle sekä kaikille yli kaksi vuotta Suomessa työperusteisella oleskeluluvalla olleille työntekijöille. Näille aikaraja olisi kolmen kuukauden sijaan kuusi kuukautta.

Aikaisemmin tällä viikolla työnantajia edustava Teknologiateollisuus kritisoi kolmen kuukauden sääntöä toteamalla, että kolme kuukautta on myös suomalaiselle usein liian lyhyt aika löytää uusi työ, saati sitten kansainväliselle työntekijälle.

ILMOITUS ILMOITUS

Liitot: Suomi työntää kansainväliset osaajat pois maasta

Insinööriliitto ja TEK Tekniikan Akateemiset taas kertovat, että maahanmuuttoa koskeva yhteiskunnallinen keskustelu huolestuttaa tekniikan alan kansainvälisiä osaajia. Suomi työntää kansainväliset osaajat pois maasta, Insinööriliitto ja TEK sanovat tiedotteessaan.

Ammattiliittojen mukaan peräti 89 prosenttia tekniikan alan kansainvälisistä työntekijöistä pitää maahanmuuttokeskustelua huolestuttavana. Vain 52 prosenttia kansainvälisistä tekniikan asiantuntijoista suosittelisi Suomea asuin- ja työskentelypaikaksi ulkomaalaiselle.

Tulevaisuuden uskoa kansainvälisillä osaajilla ei juuri ole. Peräti 81 prosenttia vastaajista oli eri mieltä väitteen “Suomi on parempi paikka maahanmuuttajille viiden vuoden päästä” kanssa.

Tulokset käyvät ilmi TEK Tekniikan akateemisten ja Insinööriliiton tekemästä tutkimuksesta. Kysely keräsi yli 1 000 vastausta. Survey for international experts in Finland 2024 -selvityksessä kysyttiin muualta tulleilta tekniikan osaajilta näiden näkemyksiä esimerkiksi Suomen maahanmuuttopolitiikasta, omista uramahdollisuuksista Suomessa sekä syrjinnästä.

Valtaosa vastanneista toimii Suomessa vähintään asiantuntijatehtävissä vakituisessa työsuhteessa ja on asunut täällä useamman vuoden. Valtaosalla vastaajista on parisuhde tai perhe Suomessa. 85 prosenttia haluaisi jäädä Suomeen pysyvästi tai pidemmäksi aikaa.

”Suomi on ajamassa ulos maasta juuri ne henkilöt, jotka ovat tekemässä täällä tulevaa talouskasvua.”

– Tilanne on kestämätön. Suomi on ajamassa ulos maasta juuri ne henkilöt, jotka ovat tekemässä täällä tulevaa talouskasvua. Päättäjien on turha puhua kauniita juhlapuheissa, jos suomalainen todellisuus näyttäytyy ulkomaalaisille näin luotaantyöntävänä, sanoo TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela.

Ei savupirtistä kyräilyä

– Osaajista kilpaillaan työmarkkinoilla tosissaan, huomauttaa puolestaan Insinööriliiton juristi Maria Jauhiainen.

– Kansainväliseen kilpailuun ei voi osallistua savupirtistä vieraita kyräillen. Kyky houkutella ja rekrytoida kansainvälisiä osaajia on Suomelle keskeistä.

– Esitetty lainsäädäntö vahvistaisi entisestään Suomen moniportaista maahanmuuttojärjestelmää ja syventäisi maahanmuuttajaryhmien välisiä eroja, sanoo vasemmistoliiton englanninkielisen puolueosasto Helsinki Leftin puheenjohtaja Nick Walters.

Helsinki Left on viime vuonna perustettu vasemmistoliiton puolueosasto, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä ymmärtämään Suomen politiikkaa ja ylittämään kielimuurin.

– Tänä aikana työntekijöiden on pidettävä yhtä riippumatta heidän kansallisuudestaan, jotta voitaisiin suojella työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia, Nick Walters toteaa.

Hallituksen esitys on lausuntokierroksella perjantaihin 16. elokuuta asti. Hallituksen on tarkoitus antaa esityksensä eduskunnalle tänä syksynä.

Helsinki Left järjesti yhdessä Trust M -projektin kanssa maanantaina 12. elokuuta englanninkielisen keskustelutilaisuuden lakiesityksestä. Esityksessä puhuivat Helsinki Leftin varapuheenjohtaja Ditmar Hasanaj, Aalto-yliopiston tutkija Nitin Sawhney, Jyväskylän yliopiston tutkija Quivine Ndomo, Think Africa ry:n toiminnanjohtaja Sofia Achame-Räisänen, hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Yussef Zad.