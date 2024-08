ILMOITUS ILMOITUS

HS-Gallup 21.8.2024 SDP 20,9 % (+0,1) Kokoomus 20,2 % (-0,6) Perussuomalaiset 15,0 % (-0,6) Keskusta 12,9 % (+1,1) Vasemmistoliitto 10,1 % (+0,1) Vihreät 8,0 % (-0,2) RKP 4,3 % (-0,3) Kristillisdemokraatit 4,2 % (+0,4) Liike Nyt 2,2 % (±0) Muut 2,2 % (±0) (Lähde: HS/Verian. n=2 542, virhemarginaali noin 2 prosenttiyksikköä suuntaansa)

Toivo Haimi: Jussi, Helsingin Sanomain tuoreimmassa kannatuskyselyssä oppositiopuolue SDP pitää kärkipaikkaa, kun taas pääministeripuolue kokoomuksen kannatus on notkahtanut alaspäin. Myös perussuomalaiset on HS:n mukaan laskussa, kun taas keskustalla ja vasemmistoliitolla on hienoista nousua.

Voidaanko tästä päätellä jotain?

Jussi Virkkunen: Se on hyvä kysymys, Toivo. Ainakin se voidaan jälleen päätellä, että Helsingin Sanomain gallupeissa muutokset eivät ole niin dramaattisia kuin Ylen tilaamissa mittauksissa.

Perussuomalaisten kannatus on asettunut tuohon 15 prosentin tienoille. On mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan se lähtee kulkemaan, kun politiikan syksy käynnistyy kunnolla.

Ainakin se on varmaa, että maahanmuuttolinjauksista persut eivät ole valmiita luopumaan. Onnea ja menestystä vain RKP:lle, joka nikottelee kolmen kuukauden säännön kanssa.

Muutokset ovat – kuten sanottua – pieniä, mutta kertoohan kapitalistinen tiedemies jälleen samaa: vasemmiston kannatus on noussut.

TH: Hallituspuolueiden välillä on jo havaittavissa pientä kitkaa. RKP esitti eilen eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa, että hallitusohjelma avattaisiin maahanmuuton osalta.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan Suomeen tarvitaan noin 40 000 maahanmuuttajaa vuodessa. Se olisi melkoinen rykäisy, sillä valtiovarainministeriö on ennustanut, että ensi vuonna Suomen nettomaahanmuutto on vain noin 15 000 ihmistä.

Tämä ymmärrettävästi sai perussuomalaiset takajaloilleen. PS:n ryhmänjohtaja Jani Mäkelä totesi eilen, ettei hallitusohjelmaa avata ja sillä sipuli. Hän myös syytti RKP:tä provokaatiosta. Vaikuttaa siltä, että provosoituminen on siis tapahtunut.

Mitä sanot, saammeko taas nähdä hallituksen sisäistä vääntöä – tällä kertaa maahanmuuttoasioista?

JV: Pääministeri Petteri Opohan (kok) sanoi eilen, että hallitusohjelmaa ei tulla avaamaan. Käytännössä Orpo ampui RKP:n ehdotuksen alas. Mutta eiköhän siitä pieni vääntö budjettiriiheen tule.

Selvää on, että hallituspuolueiden erimielisyydet tulevat kasvamaan. Etenkin kun on käynyt selväksi, että tärkein lupaus eli velkaantumiskehityksen taittaminen on karkaamassa.

Se taas avaa oppositiolle kaikenlaisia mahdollisuuksia. Vasemmisto tulee varmasti iskemään leikkauspolitiikan vaikutuksiin ja siihen, että leikkauksilla talous ei kasvuun lähde.

Mutta mitä sanot Toivo, jättikö kesän poikkeuslaki-vääntö oppositioon syvempiä erimielisyyksiä?

Opposition mielestä hallituksen lasi on puolityhjä, hallituksen mielestä ehkä puolitäysi.

TH: En usko, että jättää – elleivät vihreät ja vasemmistoliitto halua erikseen elämöidä asialla.

Käännytyslaissa kyse oli eräänlaisesta uhkapelistä SDP:n osalta: demareissa haluttiin katsoa, menettääkö puolue kannatusta vasemmistoliitolle ja vihreille, jos se asettuu tukemaan hallituksen käännytyslakia. Jälkeenpäin näyttää siltä, että uhkapeli kannatti. SDP:n kannatus ei ole saanut siipeensä.

Vihreiden kannatus sen sijaan kyntää edelleen selkeästi vasemmistoliittoa matalammalla. Voi olla, että vihreät piikittelevät demareita käännytyslaista vielä syksyn mittaan – tai voi olla, että eivät. Kaikki oppositiopuolueet varmasti ymmärtävät, että hallitusta vastaan on näyttäydyttävä yhtenäisenä varsinkin silloin, kun hallituksen sisällä on ristivetoa.

Ja palaan vielä tuohon HS:n gallupiin: sen mukaan hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on tällä hetkellä 43,7 prosenttia. Se on aika vähän.

Syyskuussa ALV-korotus rokottaa suomalaisten ostovoimaa, ja jos sen päälle budjettiriihessä tehdään vielä lisää leikkauksia, saattaa hallitus olla liemessä. Oletko samaa mieltä, Jussi?

JV: Jein, sanoisi saksalainen. Eduskuntavaaleihin on vielä reilusti aikaa, joten tuskin puolueissa suurta paniikkia vielä on. Toki eurovaalien umpisurkea tulos painaa perussuomalaisia, ja ensi keväänä äänestetään sitten kunta- ja aluevaaleissa.

Hallituksen kannatus tuskin nousee, mutta jos se ei putoa lisää, ei hallituksella hätää ole. Opposition mielestä hallituksen lasi on puolityhjä, hallituksen mielestä ehkä puolitäysi.