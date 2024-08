Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluodon mukaan hallitus ajaa Suomea kovaa vauhtia eriarvoisuuskriisiin. Meriluoto puhui tänään vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Joensuussa.

– Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvat rajut leikkaukset, ihmisten köyhdyttäminen ja työelämän epävarmuuden lisääminen aiheuttavat turvattomuutta ja pahimmillaan sellaista vahinkoa, jonka jälkien korjaamiseen kuluu vuosikymmeniä, Meriluoto sanoi.

Meriluodon mukaan vasemmistoliitto tarjoaa selkeimmän vaihtoehdot hallituksen kyyniselle maailmankuvalle, jossa korjausliikkeitä tehdään heikkoja kurittamalla ja rikkaita palkitsemalla.

– Myöskään kansainvälistä solidaarisuutta ei hallitukselta heru, vaan katse on käännetty tiukasti sisäänpäin. Ilmastonmuutokselta ja luontokadolta suljetaan silmät. Myös julkisen sektorin työn merkitys on hallitukselta täysin hukassa.

Itä-Suomella menee sekä hyvin että huonosti

Joensuussa puhunut Meriluoto nosti esiin myös Itä-Suomen. Kansanedustajan mukaan Itä-Suomi voi pahoin monella eri mittarilla, ja myös ylisukupolvinen huono-osaisuus näkyy vahvasti.

– Niin lasten kuin aikuistenkin mielenterveysongelmat ovat Itä-Suomessa yleisempiä kuin muualla Suomessa. Pisa-tuloksissa erityisesti Itä-Suomen syrjäseutujen pojat nousevat yhtenä huolenaiheena esiin. Itä-Suomessa lähes joka viides poika syö adhd-lääkkeitä ja ero läntiseen Suomeen on merkittävä. Näistä alueellisten erojen syistä tarvitsemme lisää tutkimusta, Meriluoto ehdotti.

Itä-Suomen moninaisista haasteista huolimatta Meriluoto haluaa painottaa, että Itä-Suomessa on moni asia hyvin.

– Itäinen Suomi on täynnä esimerkiksi omaperäistä kulttuuria, elinvoimaisia yrityksiä sekä aktiivisia ihmisiä, joilla on tälle maalle paljon annettavaa. Vaikka syrjäseutujen nuorista, erityisesti pojista, ollaan monesti huolissaan, meillä on myös uutta tutkimustietoa siitä, että hyvin moni nuori elää syrjäseuduilla mielekästä elämää.

Tärkeintä Meriluodon mukaan on, että Itä-Suomea ei jätetä oman onnensa nojaan tai eristetä heikkojen liikenneyhteyksien päähän muusta Suomesta.

– Hallituksesta on lupailtu erillistä Itäisen Suomen ohjelmaa, mutta ottaen huomioon kaikki tähän mennessä tehdyt kurjistavat leikkaukset esimerkiksi sosiaaliturvaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin, olen skeptinen ohjelman suhteen, Meriluoto tuumii.

– Hallituksen investointihalukkuus Itä-Suomeen näyttää sekin heikolta. Lisäksi ohjelman rahoitus on täysin auki. Mielestäni tarvitsemme alueellisen ohjelman tai hankkeen, jossa ylisukupolviseen huono-osaisuuteen puuttuminen on kärkenä. Tämä on koko Suomen etu.