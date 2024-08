Kokoomuksen puheenjohtajaa, pääministeri Petteri Orpo on johtanut puolueensa vaalivoitosta toiseen kevään 2019 jälkeen. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissakin puolue onnistui kasvattamaan paikkamääräänsä, mutta jäi oppositioon, kun SDP:n silloinen puheenjohtaja Antti Rinne tarjosi keskustalle kaiken puolueen toivoman.

Vähemmän mairittelevin sanakääntein kuvailtu Orpo on vaalimenestyksessä mitattuna yksi Suomen parhaimmista poliitikoista. Nyt kokoomuksella on värisuora ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, kunhan uusi EU-komissio aloittaa.

Jonkinlaisen hinnan Orpo on asemastaan joutunut maksamaan. Se näkyy nyt hänen johtamassaan hallituksessa. Elinkeinoelämän ja kokoomuksen pitkäaikaisia toiveita on toteutettu ja lisää on vielä luvassa. Sen hinta on ollut se, että Orpo joutuu kerta toisensa jälkeen katsomaan sivusta kun perussuomalaiset pilkkaavat hänen toimiaan.

ILMOITUS ILMOITUS

Tiistaina Orpo avasi hallituksen rasisminvastaisen ohjelman, jonka tausta on nykyhallituksen alkutaipaleessa. Hallitus oli kaatua alkutekijöihinsä, kun perussuomalaisten ministerien vanhat kirjoitukset pomppasivat julkisuuteen.

Orpo avasi kampanjan aamupäivällä, ja puolenpäivän jälkeen tuli perussuomalaisten vastaus. Tiivistetysti puoluetta ei voisi pääministerin kampanja vähempää kiinnostaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jätti ottamatta suoraan kantaa kampanjaan, mutta viittasi puheessaan kesän 2023 tapahtumiin.

– Sen mölyämisen tarkoitus oli kaataa maan hallitus ja ennen kaikkea saada perussuomalaiset pois vallasta, ennen kuin valtamme olisi alkanutkaan. Siinä he epäonnistuivat, vaikka moni lähtikin samaan kuoroon mukaan. Sen seurauksia kannetaan vieläkin erilaisten poseerauskampanjoiden muodossa, Mäkelä lausui.

Puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra täydensi, ettei puolue ole lähdössä kampanjaan mukaan.

Kokoomuksen puheenjohtajaksi vuonna 2016 noussut Orpo on vihdoin asemassa, jota hän pitkään tavoitteli. Pysyäkseen asemassaan hän joutuu kerta toisensa jälkeen katsomaan vierestä, kun perussuomalaiset nöyryyttää häntä.

Maailmanennätys ja kusitolppa

Vasemmmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalo irvaili Orpolle uudesta maailmanennätyksestä.

– Hallituksenne on tainnut juuri voittaa maailmanennätyksen sarjassa, kuinka lyhyen kampanjan voi maahan lanseerata!, Honkasalo kirjoitti Facebook-sivuillaan.

– Petteri Orpo nimittäin lanseerasi hallituksen rasisminvastaisen kampanjan klo 10 ”Me puhumme teoin”. Klo 13.43 saman hallituksen ministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ilmoitti, ettei perussuomalaiset lähde mukaan rasisminvastaiseen kampanjaan, Honkasalo jatkoi.

– Moni viime aikojen pääministeri on kokenut olevansa kansakunnan kusitolppa. Petteri Orpo on ensimmäinen toisen päähallituspuolueen kusitolppa, tiivisti KU:n entinen politiikan toimittaja Kai Hirvasnoro X-palvelussa.

Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kiinnitti katseensa myös RKP:hen. Arhinmäen mukaan perussuomalaiset vetävät RKP:ta kerta toisensa jälkeen kölin alta.

– Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei tosiasiassa johda hallitusta vaan perussuomalaiset tekevät mitä lystäävät, Arhinmäki kirjoitti Facebook-sivuillaan.