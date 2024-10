Turun vasemmistoliitto on huolissaan häätöjen määrän kasvamisesta. Elokuuhun mennessä Suomessa toimitettiin tänä vuonna 3 5976 häätöä, mikä on 15 prosenttia enemmän vuotta aiemmin. Osassa kaupungeista kasvu on vielä tätä suurempaa, esimerkiksi Turussa 23 prosenttia ja Tampereella jopa 44 prosenttia.

Turussa asunnottomuus on väestöön suhteutettuna jo maan suurinta.

Uutena ryhmä työssäkäyvät

”Hallitus leikkaa kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta.”

Vasemmistoliitto muistuttaa siitä, että Suomen asuntopolitiikka on pitkään ollut kansainvälisen ihailun kohde ja menestystarina asunnottomuuden vähentämisessä.

– Nyt vuosikymmenten työ on valumassa hukkaan, järjestö harmittelee.

Se toteaa, että asunnottomien palveluihin on hakeutunut nyt uutena asiakasryhmänä pienituloisia työssäkäyviä ihmisiä.

– Samaan aikaan hallitus leikkaa kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta, puolittaa asumisneuvonnan resurssit ja leikkaa asumistuesta. Samalla hallitus leikkaa myös rahoitusta asunnottomuuden vähentämisen ja ennalta ehkäisyn puolesta työskenteleviltä sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä, järjestö ihmettelee.

Hallitus ajaa ihmisiä kodeistaan

Turun vasemmistoliitto ei usko, että Suomen tavoite poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2027 mennessä toteutuu. Sen mukaan hallituksen politiikka ajaa ihmisiä pois kodeistaan.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä jättikin valtuustossa aloitteen, jossa edellytetään, että Turku selvittää häätöihin johtaneet syyt ja vastaa tehokkaasti sekä kiireellisesti asunnottomuuden lisääntymiseen.

Vasemmistoliitto esittää, että Turku panostaa voimakkaasti asunnottomuuden vastaisiin toimiin.

– Turun on rakennettava kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja tuettava paikallisesti toimivia asunnottomuutta vastaan toimivia järjestöjä, se vaatii.