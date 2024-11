Vasemmistoliitin puheenjohtaja Minja Koskela arvioi, että kyse on monella tavalla vakavammasta asiasta kuin 2016, kun Donald Trump nousee nyt uudelleen Yhdysvaltain presidentiksi.

Rebublikaanisen puolueen presidenttiehdokas, jo kerran presidenttinä toiminut Trump näyttää voittavan selvästi tiistaina käydyt vaalit.

– Ensinnäkin olen huolissani, että äärioikeisto saa itselleen hahmon, jota katsoa ylöspäin ja jonka katseen alla voimaantua, Koskela arvioi keskiviikkona aamupäivällä sosiaalisessa mediassa.

ILMOITUS ILMOITUS

”Pimeyden jälkeen tulee valo.”

– Trumpin rasistiset lausunnot ovat vain yksi osoitus siitä, miten naisten ja vähemmistöjen asema tulee vaikeutumaan. Hänen politiikkansa tulee ajamaan vähemmistöt ja naiset ahtaalle, mistä osoituksena voidaan mainita tiukka rajapolitiikka ja abortin vastustaminen.

Toisena asiana Koskela nostaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan.

– Trump on tyypillinen autoritäärinen johtaja, joka saa kannatusta muilta autoritäärisiltä johtajilta, kuten Unkarin Viktor Orbànilta. Kysymys linkittyy vahvasti Ukrainan tukemiseen, hän analysoi ja kehottaa varautumaan siihen, että EU-maiden on kannettava Ukraina-tuesta jatkossa suurempi vastuu.

– Ja samalla pidettävä Orbànin kaltaiset populistit poissa vielä nykyistäkin pahemman polarisaation tieltä. Israelin suorittama kansanmurha Gazassa tulee jatkossa edellyttämään tiukempaa politiikkaa pysyvän tulitauon puolesta. Kansainvälinen yhteisö on ollut asian suhteen hampaaton – nyt on aika luoda kunnolla painetta, Koskela kirjoittaa.

Epävarmuutta Suomeenkin

Koskela pohtii myös valinnan vaikutuksia talouteen.

– Bidenin hallinto kykeni panostamaan teollisuuspolitiikkaan ja vihreään siirtymään, hän toteaa istuvan presidentin Joe Bidenin toimista.

– Trump käänsi kampanjassaan inflaation Bidenin syyksi, vaikka kyse on globaaleista talouden virtauksista ja sotien aiheuttamasta epävarmuudesta. Trumpin protektionismihenkiset puheenvuorot esimerkiksi tullimaksuista herättävät epävarmuutta myös Suomessa, sillä vienti Yhdysvaltoihin on meille oleellista.

Koskelan mielestä nyt tarvitaankin vahvaa vasemmistoa.

– Äärioikeiston vahvistuminen ja sitä kautta demokratian rapautuminen on aidompi uhka kuin eilen. Nyt tarvitaan vahvaa naisten oikeuksien, demokratian ja ilmastotyön puolustamista. Sitä varten on myös tiivistettävä yhteistyötä Yhdysvalloissa niihin toimijoihin, jotka tätä työtä tekevät, hän toteaa.

– Synkkää on, mutta me emme luovuta.

Vielä vaarallisempi

Vasemmistoliiton edellinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Li Andersson puolestaan pitää tärkeänä, että valinnan jälkeen analysoidaan niitä vaaroja, joita Trumpin valinta aiheuttaa.

– Jo nyt näkee Suomessakin “pulinat pois, kaikkien kanssa on tultava toimeen” -tyyppisiä analyysejä. Näin ei tietenkään ole. Trump on vaarallinen johtaja, ja hänen suhtautumisensa demokratiaan ja ihmisoikeuksiin ovat vaarallisia, Andersson totesi sosiaalisessa mediassa keskiviikkoaamuna.

– Trump on autoritaarinen ja demokratian vastainen. Tällä kertaa hän on vielä vaarallisempi kuin edellisellä kaudellaan. Hän on paremmin valmistautunut vallankäyttöön, ja myös hänen kannattajansa ovat valmiimpia. Hän on horjuttanut amerikkalaisten uskoa demokraattisiin instituutioihin monin eri tavoin.

Hän muistuttaa Trumpin keskeisestä roolista edellisten vaalien jälkeen syntyneestä, Yhdysvaltojen kongressia vastaan lietsotussa väkivaltaisessa mellakassa, jossa kuoli useita ihmisiä, ja joka asetti monien vaaleissa valittujen päättäjien hengen vakavaan vaaraan.

– Trump lietsoi tarkoituksellisesti ja omien poliittisten pyrkimystensä edistämiseksi ihmisten epäilyksiä, että demokraattisen maan ylin vallankäyttäjä oli tehtävässään vastoin kansan tahtoa, Andersson kirjoittaa.

Hän nostaa esiin myös sen, että Trump on osoittanut olevan valmis valjastamaan oikeuslaitoksen oman poliittisen agendansa ajamiseen.

– Trumpin tuomarinimitykset korkeimpaan oikeuteen oli keskeinen syy sille, että tuomioistuin muutti kantansa aborttioikeuteen vuonna 2022., Andersson sanoo ja toteaa tämän puhuneen vaalikampanjassa siitä, kuinka hän aikoo suojella naisia, “haluavat he sitä tai ei”.

Hän painottaa myös Trumpin äärioikeistolaista retoriikkaa ja suhtautumisen ilmastokriisiin.

– Hän veti edellisellä valtakaudellaan Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksessa, pysäyttäen käytännössä kokonaan maan ilmastopolitiikan.

Kansainvälisiä vaikutuksia

Andersson uskoo Trumpin uudelleenvalinnan aiheuttavan riskejä kansainvälisesti, koska tämä edustaa samanlaista äärioikeistolaista ja autoritaarista johtamis- ja ajattelutapaa kuin esimerkiksi Venäjän Vladimir Putin ja Unkarin Viktor Orban.

– Aikana, jolloin äärioikeisto etenee Ranskassa, Saksassa, Itävallassa ja hyvin monissa muissa maissa Euroopassa, on todella iso vaara, että nämä liikkeet saavat liittolaisia yhä useamman suurvallan johtoon, Andersson toteaa. ja kysyy mikä näitä henkilöitä yhdistää.

– Yhteiskunnan moninaisuuden vastustus, piittaamattomuus kansainvälisestä oikeudesta ja ihmisoikeuksista sekä loputon usko omaan “suuruuteen” ja sen suomaan rajattomaan oikeuteen käyttää valtaa, hän vastaa itselleen.

Andersson on huolissaan erityisesti Ukrainan tilanteesta. Trumpin valtaannousun jälkeen.

– Se lisää todennäköisyyttä sille, että maan tulevaisuudesta tehdään ratkaisuja pöydissä, joissa ukrainalaiset itse eivät ole edustettuna. Ukrainalaiset ovat tällä hetkellä vaikeuksissa rintamalla; tulevasta talvesta ennakoidaan hyvin vaikeaa, ja tässä tilanteessa Yhdysvaltojen tuen vähentyminen olisi täysin väärä signaali. Jos näin käy, on Euroopan oltava valmis lisäämään tukeaan, hän kirjoittaa.

Hän kehottaa kokoamaan kaikki ne liikkeet, jotka työskentelevät ihmisoikeuksien, demokratian, kunnianhimoisen ilmasto- ja ympäristöpolitiikan sekä tasa-arvon puolesta.

– Pimeyden jälkeen tulee valo, hän lupaa.

Yhtenäisyyttä tarvitaan

Myös vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo ennustaa aiempaa raadollisempaa politiikkaa.

– Tällä kertaa Trumpin politiikka tulee todennäköisesti olemaan vielä pidättelemättömämpää ja rankempaa. Ukrainalle tulos on hyytävä, samoin kansainväliselle sopimusjärjestelmälle, ilmastolle ja ihmisoikeuksille, Honkasalo sanoo.

– Nyt tarvitaan yhtenäisempää ja vahvempaa Eurooppaa. Tuen Ukrainalle on pysyttävä vahvana jatkossakin

Myös Honkasalon mukaan huolestuttavaa on myös se, että Trumpin valinta saattaa vahvistaa äärioikeistolaista liikettä globaalisti ja voimaannuttaa ihmisoikeuksista ja kansainvälisestä oikeudesta vähät välittäviä johtajia, kuten Venäjän Putinia ja Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua. Palestiinalaisten tilanne käy yhä lohduttomammaksi.

– Nyt on tärkeää, että emme vaikene ja vaivu apatiaan, vaan äänemme kansainvälisen järjestelmän, ihmisoikeuksien, ilmaston ja palestiinalaisten puolesta pitää olla yhä voimakkaampi, Honkasalo painottaa.

– Myös kansalaisvaikuttamisella tulee olemaan yhä merkittävämpi rooli toimia vastavoimana Trumpin politiikalle.