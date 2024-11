Vasemmistoliiton kansanedustajat Veronika Honkasalo ja Mai Kivelä kritisoivat Orpon hallituksen metsäpolitiikkaa.

He toteavat pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen sitoutuneen hallitusohjelmassaan valtion luonnontilaisten ja vanhojen, “kansalliset kriteerit täyttävien” metsien suojeluun. Linjaus on heidän mielestään hyvä, mutta he arvioivat nyt näyttävän siltä, että hallitus on tuomassa pöytään luonnonsuojelun kannalta erittäin heikot “kansalliset kriteerit”, joiden perusteella suojeltavia metsiä Suomessa ei olisi enää juurikaan jäljellä.

– Suojelukriteerien tuominen eduskuntaan sellaisena kuin ne lähtivät lausuntokierrokselle olisi erittäin huono uutinen metsille, Honkasalo sanoo.

”Uskomme, että myös kansalaisten tahtotila on suojella vanhoja ja luonnontilaisia metsiä laajasti.”

– Tutkijoiden ja käytännön suojelutyötä tekevien tahojen lausuntopalautehan oli erittäin yksiselitteistä: metsien suojelukriteerit, sellaisena kuin hallitus niitä esitti, tyrmättiin täysin.

Kansanedustajat viittaavat esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tutkijoiden eduskunnan ympäristövaliokunnalle syyskuussa antamaan tilannekatsaukseen, jossa todettiin, että hallituksen ehdottamat suojelukriteerien määritelmät ovat “tieteellisen tiedon tarkoitushakuista vääristelyä”.

– Hallituksella on kaikki edellytykset tehdä vanhojen metsien suojelukriteereistä aidosti hyvät. Tiedeyhteisö ja ympäristöjärjestöt ovat tuottaneet laadukasta tietoa tämän päätöksenteon tueksi, Kivelä sanoo.

– Tiedeyhteisö on esittänyt syvän huolen siitä, että esitetyt kriteerit nostavat metsien suojelukynnyksen perusteettoman korkealle ja että hallitus antaa näin luontokadon jatkua.

Honkasalon ja Kivelän mielestä hallituksen esittämiä suojelukriteereitä voidaan pitää myös EU:n biodiversiteettistrategian vaatimusten vastaisina. Niissä jäsenmaita vaaditaan suojelemaan erikseen niin vanhoja kuin luonnontilaisia metsiä, joita on Suomessa aiemmissa selvityksissä tunnistettu noin 700 000 hehtaaria. Hallitus on kuitenkin nyt esillä olleilla kriteereillään suojelemassa näistä vain murto-osan.

– Metsät ovat kansallisaarteemme, joiden arvoa ei mitata ainoastaan rahassa. Me uskomme, että myös kansalaisten tahtotila on suojella vanhoja ja luonnontilaisia metsiä laajasti. Ne toimivat paitsi hiilinieluina myös arvokkaina virkistäytymispaikkoina ja elinympäristöinä lukemattomille muille lajeille, edustajat sanovat.