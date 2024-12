Vasemmistoliiton kansanedustajat korostavat perinteiseen tapaansa eettisyyttä itsenäisyyspäivän pukuvalinnoissaan. Pia Lohikoski ja Laura Meriluoto juhlivat puvuissa, joissa heidät on nähty Linnan juhlissa aiemminkin.

Eduskuntaan syksyllä 2024 palannut keravalainen Lohikoski arvioi juhlapukunsa tuovan esiin kotimaisen ammattitaidon arvostusta, kierrätystä ja vaatteiden elinkaaren pidentämistä.

– Koska kiertotaloutta sen olla pitää, menen tasavallan presidentin Linnan juhliin jo kolmatta kertaa samassa iltapuvussa. Pukua on kuitenkin jälleen kerran uudistettu niin reippaasti, että se tuntuu täysin uudelta, Lohikoski sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

”Pukua on jälleen kerran uudistettu niin reippaasti, että se tuntuu täysin uudelta.”

– Haluan tukea kotimaista ja paikallista ammattitaitoa, jota designin ja kiertotalouden alalla työskentelee. Ammatilliseen koulutukseen ja kotimaiseen kulttuuriin kohdistetut leikkaukset ovat kohtuuttomia ja ristiriidassa suomalaisen ammattitaidon ja luovien alojen kasvupotentiaalin arvostamisen kanssa.

Kahdesti uudistettu puhu

Ompelijamestari ja suunnittelija Paula Malleus, joka on toiminut vaatteiden kestävän kehityksen ja kiertotalouden edelläkävijänä lähes 20 vuoden ajan, on nyt jo toista kertaa uudistanut Lohikosken juhlapuvun.

– Erityistä huomiota saa kansanedustaja Pia Lohikosken juhlapuku, joka on uudistettu samasta asusta jo kolmatta kertaa. Tänä vuonna puku on rakennettu silkistä ja 70-luvulta peräisin olevasta vakosametista, hän kertoo.

Lohikosken asu on valmistettu osana Remake-kollektiivin työtä, jossa Malleus on tehnyt tiivistä yhteistyötä suunnittelija Tiina Lähteenoja-Niemelän kanssa.

Sama kuin viime vuonna

Kuopiolainen Laura Meriluoto puolestaan saapuu Linnan juhliin itäsuomalaisten yrittäjien ja suunnittelijoiden tuotteissa. Meriluoto juhlii Suomen itsenäisyyttä puvussa ja koruissa, jotka ovat hänen kotikaupungistaan Kuopiosta tulevien vaate- ja korusuunnittelijoiden työtä.

Meriluodon puku on sama kuin viime vuonna, saman ompelijan tekemin pienin muokkauksin. Puvun on suunnitellut ja valmistanut kuopiolainen yrittäjä Sanna Vuorenmaa. Puvun kankaan kuosin on suunnitellut Anniina Löytönen.

Koruina juhlissa Meriluodolla on korusarja nimeltään Saniainen. Korusarjaan kuuluvat kaulakoru ja korvakorut on valmistettu käsityönä, hopeaan valetuista saniaisen lehdistä. Erikoisuutena korusarjassa ovat korvakorut, joiden lehdet on kiinnitetty toisiinsa siten, että ne liikehtivät kantajansa eleiden mukana heijastaen kauniisti valoa ja jäljitellen tuulessa huojuvia saniaisia.

Korusarjan on valmistanut kuopiolainen korumuotoilija ja yrittäjä Laura Lampinen.

Meriluodon kanssa Linnan juhliin osallistuu hänen puolisonsa Mikko Litmanen.