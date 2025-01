KU:n uudessa Funktio-podcastissa pureudutaan sellaisiin kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöihin, jotka on syystä tai toisesta koettu kiusallisiksi tai tulenaroiksi käsitellä.

Tänään julkaistu ensimmäinen jakso käsittelee kunniaan liittyvää väkivaltaa. Aiheesta ovat keskustelemassa kirjailija ja ihmisoikeusaktivisti Sara Al Husaini sekä Monika-Naisten kriisikeskuksen johtaja Natalie Gerbert.

Al Husaini on itse ollut pakkoavioliitossa Irakissa, mutta onnistunut pakenemaan. Hän on kirjoittanut kokemuksiinsa pohjaavan romaanin Huono tyttö (Like 2023).

Gerbertillä on työnsä kautta vuosikymmenten kokemus niin sanottua kunniaväkivaltaa kokeneiden naisten ja lasten auttamisesta.

Podcastia voi kuunnella KU:n sivuilta ja yleisimmistä suoratoistopalveluista.