Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ihmettelee, että miksi hallitus ei ole puuttunut porsaanreikään, jonka avulla hyvätuloiset pystyvät minimoimaan veronsa hyödyntämällä osakevaihtoa ja holdingyhtiöjärjestelyitä.

Osakevaihtojärjestely nousi jälleen otsikoihin, kun Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina “massimuijiksi” nimetylle somejulkkisten ryhmälle markkinoidusta aggressiivisesta verosuunnittelusta.

– On ihmeellistä, miten ripeästi hallitus on toimeenpannut kaikista pienituloisimpiin kohdistuvia leikkauksia, mutta tämä suurituloisten käyttämä porsaanreikä on edelleen tilkitsemättä, Koskela huomauttaa.

”Ihmettelen hallituksen kuhnailua.”

Toistuvasti otsikoissa

Koskela muistuttaa kyseisen porsaanreiän olleen viime vuosina toistuvasti otsikoissa. Hän toteaa joidenkin hyvätuloisten käyttäneen sitä painaakseen oman veroprosenttinsa yhtä matalaksi kuin sairaanhoitajilla.

Vasemmistoliitto on toistuvasti peräänkuuluttanut porsaanreiän tilkitsemistä. Koskela teki asiasta jo viime syyskuussa kirjallisen kysymyksen.

– Ministeri vastasi kysymykseen, että “hallitus selvittää osakevaihtojärjestelyihin liittyviä epäkohtia ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin”. Eilen valtiovarainministeri Purra sanoi, että asiasta keskustellaan hallituskumppaneiden kanssa. Tässä on ollut vaikka kuinka paljon aikaa selvitellä ja keskustella. Nyt on aika toimia, Koskela sanoo.

Yksinkertaistusta verotukseen

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) totesi eilen keskiviikkona Helsingin Sanomissa somejulkkisten porsaanreiän hyödyntämistä kommentoidessaan, että verojärjestelmän on oltava riittävän yksinkertainen, jotta sitä on helppo noudattaa.

– Tästä olen Riikka Purran kanssa samaa mieltä. Senkin vuoksi ihmettelen hallituksen kuhnailua. Vaikuttaa siltä, että “massimuijat” ja “massikundit” ovat hallituksen erityissuojelussa, Koskela kuittaa.