Keskusta on ilmoittanut tekevänsä hallitukselle välikysymyksen valtion velkaantumisesta tänään tiistaina. Välikysymykseen osallistuvat myös kaksi muuta oppositiopuoluetta eli SDP ja Liike Nyt.

Vasemmistoliitto ei ole mukana välikysymyksessä, koska puoluetta ei oltu pyydetty siihen mukaan, kertoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen KU:lle.

– En tiedä syytä, Pekonen sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

”Itkettäisi, jos ei naurattaisi.”

Sopimus saunaillassa?

Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne velmuili tiistaina Bluesky-palvelussa, että ilmeisesti keskustan ja SDP:n välikysymys sovittiin ”Anttien” [SDP:n Lindtman ja keskustan Kaikkonen] saunaillassa Hjalliksen [Harkimo] vieraana, kun vihreitä ei pyydetty mukaan.

Ilmeisesti keskustan ja SDP:n välikysymys sovittiin Anttien saunaillassa Hjalliksen vieraana, kun vihreitä ei pyydetty mukaan. — Atte Harjanne (@atteharjanne.vihreat.fi) May 20, 2025 at 10:04 AM

Pekosen mukaan myös keskustan keinot talouden sopeuttamiseen ovat erilaisia kuin vasemmistoliitolla.

– Keskusta on valmis leikkaamaan sosiaaliturvaa, ja he ovat esittäneet vielä suurempia leikkauksia asumistukeen kuin hallitus. Keskusta on valmis jättämään työelämäheikennyksiä voimaan, kuten myös SDP vaihtoehtobudjetissaan, jossa ei myöskään peruttu kaikkia sosiaaliturvaleikkauksia, hän sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan lopulta kyse on kuitenkin neuvottelemisesta ja yhteisten kantojen löytämisestä.

– Mutta meitä ei nyt pyydetty tällä kertaa mukaan neuvottelemaan, joten jätämme oman epäluottamuslauseen.