Zimbabwessa toimivasta Afrikka-yliopistosta (AU) on valmistunut ensimmäinen erä tohtoritason sotilaspappeja. Afrikkalaisten armeijoiden sotilaspappien piti aiemmin hakea erityiskoulutuksensa ulkomailta, sillä mantereen omat yliopistot eivät tarjonneet teologisissa tiedekunnissaan muuta kuin yleistä jumaluusoppia.

AU:n sotilaspappien koulutusohjelma keskittyy nimenomaan afrikkalaisiin olosuhteisiin, väkivaltaan ja koko mantereen kattavaan traumaan, kuten ohjelman käynnistänyt Yhdysvaltain armeijasta eläkkeelle jäänyt eversti David Wesley Lile asian muotoilee.

Botswanalainen everstiluutnantti Samba Mosweu on yksi kymmenestä äskettäin valmistuneesta sotilaspapista. Heidän toivotaan sotilaiden sielunhoidon lisäksi kouluttavan lisää sotilaspappeja.

– Halusin saada työkaluja ja vahvistaa itseäni virkavelvollisuuksissani. Voin todistaa, että olen saanut paljon sekä opetuksesta että vuorovaikutuksesta kollegojen kanssa, Mosweu sanoo.

Afrikka on kokenut enemmän kuin oman osansa maailman sodista ja konflikteista, niin valtioiden välisistä kuin sisäisistäkin. Niiden aiheuttamista traumoista ja mielenterveyden ongelmista kärsivät siviilien ohella myös sotia käyvät sotilaat.

– Harjoitan pastoraalista psykoterapiaa, jolla vahvistan heitä ja annan heille hengellistä kestokykyä. Näin heistä tulee parempia ihmisiä, Botswanaan jo palannut Mosweu kertoo.