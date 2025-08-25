Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitävät kristillisdemokraattien puheenjohtajan, maatalousministeri Sari Essayahin (kd.) väitettä oppositiopuolueista turvallisuusuhkana vaarallisena ja demokratialle vieraana puheena.

Essayah sanoi Helsingin Sanomissalauantaina, että eduskunnan rajalaki- eli käännytysäänestykset ovat osoittaneet eräiden oppositiopuolueiden olevan suorastaan riski Suomen turvallisuudelle. Hän mainitsi vasemmistoliiton, Vihreät ja SDP:n.

Absurdi syytös

”Essayahin syytös pyrkii kansallisen koheesion rikkomiseen oman edun saavuttamiseksi.”

Essayahin väite on Koskelan ja Virran mukaan omiaan lietsomaan polarisaatiota, hajaannusta ja epäluottamusta. He lähettivät asiasta yhteisen tiedotteen tänään maanantaina.

– Ministeri Essayahin syytös on absurdi, mutta lisäksi se on sisäisesti ristiriitainen: syyttäessään vasemmistoliittoa ja vihreitä turvallisuusuhasta se toteuttaa täsmälleen samaa, mihin Venäjä hybridivaikuttamisellaan pyrkii, eli kansallisen koheesion rikkomiseen oman edun saavuttamiseksi, Koskela sanoo.

Koskela ja Virta korostavat olevan vastuutonta levittää väitettä, että eduskunnassa istuisi puolueita, joita Suomen kansallinen turvallisuus ei kiinnostaisi. Erityisesti ministeriasemasta tällainen puhe oppositiota kohtaan, on oppositiojohtajien mukaan vastuutonta.

– Suomen edun mukaista ei ole lähettää sellaista viestiä itärajan taakse, etteivätkö täällä kaikki puolueet huolehtisi yhteisen kotimaamme turvallisuudesta. Se on vain ja ainoastaan Kremlin lankoihin kompuroimista, Virta toteaa.

Vastoin ihmisoikeuksia

Koskela ja Virta muistuttavat siitä, että vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmät äänestivät käännytyslakia vastaan, koska oikeusoppineiden lausuntojen mukaan se on syvästi ristiriidassa Suomen solmimien ihmisoikeussopimusten, EU-oikeuden ja jopa oman perustuslakimme kanssa.

– Käännytyslaki tuskin tulee estämään hybridivaikuttamista, mutta se tulee varmasti estämään ihmisoikeuksien toteutumisen, Koskela painottaa.

Hän huomauttaa myös, ettei ihmisten välineellistäminen ei tarkoita, etteikö välineellistetyllä ihmisellä voisi olla aitoa suojeluntarvetta.

Virta puolestaan pitää aiheellisena kysyä, mitä ministeri Essayah ajattelee köyhyyden ja syrjäytymisen lisäämisestä, jota hänen edustamansa hallitus on saanut aikaan.

– Ministeri voisi keskittyä jatkossa siihen tällaisten puheiden sijaan, sanoo Virta.