Kesäkuun ensimmäisen päivän valjetessa tuhannet ihmiset kokoontuivat SDS1-nimisen ruuanjakelupisteen lähettyville eteläisessä Gazassa. Pisteen oli määrä avautua aamukuudelta. Koska ruokaa olisi tarjolla rajallisesti ja vain ensiksi ehtiville, väkijoukko alkoi liikkua jo viiden jälkeen. Kovaäänisillä varustetut nelikopterit pauhasivat pysähtymismääräyksiä turhaan. Kun väkijoukko eteni kilometrin päähän jakelupisteeltä, sotilaat avasivat tulen heitä kohti.

Tulitus jatkui kello kuuteen asti, jonka jälkeen ihmiset päästettiin lyhyeksi aikaa jakelupisteelle noutamaan ruokalaatikoita. Kun piste suljettiin, yksityiset turvamiehet häätivät ihmiset tainnutuskranaateilla ja kyynelkaasulla. Israelilainen drone törmäsi raunioihin ja tippui väkijoukkoon. Sotilaat alkoivat jälleen ampua häätääkseen palestiinalaiset hylyn luota. Tuona aamuna Nasserin sairaalaan tuotiin 148 haavoittunutta ja 31 surmattua palestiinalaista.

SDS1 on yksi Gaza Humanitarian Foundation -säätiön (GHF) ruuanjakopisteistä. Pisteiden ulkopuolella vartioivat israelilaiset sotilaat, sisällä UG Solutions- ja Safe Reach Solutions (SRS) -yritysten aseistetut vartijat. Tätä artikkelia kirjoitettaessa GHF:n ruuanjakopisteillä on surmattu yli 850 palestiinalaista.

GHF on onnistunut suuntaamaan kansainvälisen yhteisön huomion Gazan ruokatilanteeseen.

Uusi avustusjärjestelmä

Ennen Israelin maaliskuussa asettamaa humanitaarista saartoa Gazassa toimi yli 400 humanitaarista avustuspistettä. Näiden tilalle GHF rakennutti kahta miljoonaa asukasta varten neljä jakelupistettä. Yksi GHF:n pisteistä sijaitsee Gazan keskiosassa, loput etelässä lähellä Egyptin rajaa. Sijoittelu palvelee Israelin pyrkimystä pakottaa väestö siirtymään etelään.

Ihmiset joutuvat vaeltamaan pitkiä matkoja sodan raunioissa päästäkseen pisteille, jotka sijaitsevat alueilla, joilta Israelin asevoimat on määrännyt palestiinalaissiviilit poistumaan. Pisteille johtavia reittejä ei ole merkitty maastoon, ja reiteiltä harhautuneita avunhakijoita on tulitettu.

Jakelupisteet ovat auki satunnaisesti, mihin vuorokaudenaikaan tahansa ja lyhimmillään vain tunnin. Ruoka jaetaan ensiksi paikalle ehtineille. Tämä on johtanut siihen, että tuhannet ihmiset pyrkivät odottamaan niiden lähellä. Heti tilaisuuden tullen ihmisjoukot lähtevät rynnimään kohti jakelupisteitä.

Pisteillä ihmismassoja pyritään ohjaamaan maavallien ja piikkilanka-aitojen avulla odottamaan aidattuihin karsinoihin, joista heitä päästetään ryhmittäin noutamaan ruokalaatikoita. Käytännössä ihmisten epätoivo on johtanut kerta toisensa jälkeen tilanteeseen, jossa väkijoukot tunkeutuvat esteiden ohi kaoottisesti haalimaan, mitä saatavissa on.

Ulkopuolella turvallisuudesta vastaavat Israelin asevoimien sotilaat, pisteiden sisällä puolestaan SRS:n ja UG:n aseistetut urakoitsijat. Silminnäkijätodistusten mukaan ensisijainen keino väkijoukkojen hallintaan on ampuminen kovilla panoksilla. Ihmisiä estetään lähestymästä pisteitä ampumalla heidän eteensä. Tilanteissa, joissa pisteitä lähestytään liian nopeasti tai suurena joukkona, tai ihmiset eivät pisteen sulkeutuessa poistu kyllin nopeasti, tuli on avattu myös suoraan väkijoukkoon.

SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikosken mukaan Punaisen Ristin kenttäsairaala Rafahissa on toukokuun lopun jälkeen joutunut toistuvasti hoitamaan suuria määriä samanaikaisesti saapuneita haavoittuneita. Monet heistä ovat kertoneet yrittäneensä hakea ruokaa perheilleen.

Sen lisäksi, että GHF:n toimintatavat asettavat ruokaa noutavat ihmiset vaaraan, apu ei täytä Gazan haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeita. Pisteet ovat saavutettavissa vain terveille aikuisille. Suurimmassa vaarassa olevat ihmiset – lapset, sairaat, loukkaantuneet, liikuntarajoitteiset ja vammaiset – eivät pysty noutamaan pisteiltä apua.

GHF luotiin vastauksena paineeseen

Israel on koko Gazan sodan ajan häirinnyt Gazassa toimivia humanitaarisia järjestöjä eri tavoin. Myös avun pääsy Gazaan on ollut pätkittäistä. Rikottuaan Hamasin kanssa solmimansa tulitauon maaliskuussa 2025 Israel asetti Gazan humanitaariseen saartoon. Tilanteen pahentuessa Israeliin kohdistui kuitenkin yhä suurempaa poliittista painetta järjestää apua alueen väestölle.

GHF luotiin vastaukseksi tähän paineeseen. Vuosikymmenien kokemuksen omaavat avustusjärjestöt kritisoivat suunnitelmaa voimakkaasti. Avun jakelun toteuttaminen sotilasoperaation osana ja sen tavoitteita tukien rikkoo räikeästi humanitaarisen toiminnan perusperiaatteita. Kansainväliset avustusjärjestöt ovatkin kieltäytyneet yhteistyöstä GHF:n kanssa.

GHF:n johtajana toimi perustamisvaiheessa entinen Yhdysvaltain merijalkaväen sotilas Jake Wood. Hän markkinoi säätiön aikovan luoda Gazaan kattavan verkoston jakelupisteitä. Toukokuun 25. päivänä, vain päivää ennen GHF:n jakelutoiminnan alkua, Wood kuitenkin erosi tehtävästään. Lausunnossaan hän totesi, ettei GHF voisi toimia humanitaaristen periaatteiden mukaan, eikä hän näin ollen suostuisi olemaan osa sen toimintaa. GHF:n uudeksi johtajaksi valittiin yhdysvaltalainen pastori Johnnie Moore Jr., joka on kuvannut itseään kristityksi siionistiksi.

Säätiö ei ole julkistanut rahoittajiaan mutta väittää saavansa taloudellista tukea lukuisilta länsimailta sekä kansainvälisiltä toimijoilta ja kansalaisjärjestöiltä. Sen ainoa tunnettu tulonlähde on kuitenkin Yhdysvaltain hallinnon eri virastojen antama tuki.

Ruoka kansanmurhan peitteenä

Israelin yritys käytännössä jatkaa Gazan humanitaarista saartoa GHF:n ruuanjakelun varjolla näyttää epäonnistuneen. Päivittäiset uutiset kymmenistä jakelupisteillä surmatuista ovat lisänneet ulkomaailman painostusta. EU solmi Israelin kanssa heinäkuun alussa sopimuksen, jonka piti johtaa GHF:stä riippumattomien avustuskuljetusten lisääntymiseen. Punaisen Ristin mukaan avun määrät ovat tällä hetkellä olleet täysin riittämättömiä tarpeisiin nähden.

GHF on kuitenkin onnistunut suuntaamaan kansainvälisen yhteisön huomion Gazan ruokatilanteeseen, samaan aikaan kun Israel on jatkanut kansanmurhan määritelmän täyttävää toimintaa muilla keinoilla.

Gazaan pääsee vain vähäinen määrä lääkkeitä, terveydenhoito- ja hygieniatarvikkeita. Israelin asevoimat ovat järjestelmällisesti tuhonneet Gazan vesihuoltoa. Vielä käyttökunnossa olevat laitokset kärsivät katkoksista, sillä Israel on pysäyttänyt lähes kaiken polttoaineentuonnin Gazaan. Koska sähköverkot on tuhottu, polttomoottoreilla toimivat generaattorit ovat ainoa keino tuottaa virtaa merivedestä juomakelpoista tekeville desalinaatiolaitoksille.

Vaikka Gaza Humanitarian Foundation ei ole ratkaissut nälänhätää tai Israelin imago-ongelmaa, Israelin hallitus on jo kehittänyt uusia suunnitelmia yksityisten sotilaspalveluyritysten hyödyntämiseen Gazassa. Heinäkuussa puolustusministeri Israel Katz esitteli suunnitelman, jossa Rafahin kaupungin raunioille Etelä-Gazaan rakennettaisiin uusi leiri, jolle keskitettäisiin ensin 600 000 al Mawasin massiivisessa telttaleirissä tällä hetkellä asuvaa pakolaista. Ajan kanssa leiriin asutettaisiin koko Gazan kaksimiljoonainen väestö. Israelin asevoimien sijaan leirin toimintaa pyörittäisi GHF.