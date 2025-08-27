Oikeusministeriö työryhmän esitys työperäisen hyväksikäytön kahdesta eri nimikkeestä on PAM:n mielestä hyvä. Esitys ei kuitenkaan tarjoa riittävää suojaa työsyrjinnän tavallisimman muodolta, alipalkkaukselta, joka kohdistuu erityisen haavoittuvaisessa asemassa oleviin henkilöihin, liitto toteaa lausunnossaan.

PAM:n mukaan työperäistä hyväksikäyttöä esiintyy Suomessa tällä hetkellä etenkin siivous-, rakennus-, puutarha- ja hoiva- ja ravintola-alalla ja alipalkkaus on sen muodoista yleisin. Viranomaisvalvonnassa havaittiin puutteita jopa puolessa ulkomaalaista työvoimaa koskevissa tarkastuksissa.

Liitto katsoo, että alipalkkauksen käsittäminen varkauden kautta toisi paremmin tasapainoa työntekijän ja työnantajan välille. Nyt työntekijän pienikin anastus työnantajalta voi tulla arvioiduksi näpistyksenä, mutta kun työnantaja anastaa työntekijälle kuuluvaa palkkaa, sitä käsitellään usein riita-asiana.

Liiton mukaan kriminalisointi estäisi nykyistä selkeämmin yrityksiltä taloudellisessa hyötymistarkoituksessa tapahtuvan alipalkkauksen sekä työntekijöiden oikeuksien polkemisen ja loisi reilummat kilpailuolosuhteet.