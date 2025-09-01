Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää emeritusprofessori Kaarlo Tuorin tavoin Maahanmuuttoviraston palestiinalaisia koskevaa laintulkintaa kestämättömänä.

Koskela viitaa maanantaiaamuiseen Helsingin Sanomien uutiseen, jonka mukaan joukko professoreja, Kaarlo Tuori mukaan lukien, kritisoi Maahanmuuttoviraston toimintaa. Siinä Tuori sanoo, että perustuslain nojalla maahanmuutto­viraston tulisi tulkita Palestiinan passi kansalliseksi matkustusasiakirjaksi.

Kritiikki liittyy palestiinalaisen Fayez Bassalatin tapaukseen. Maahanmuuttovirasto päätti hänen karkotuksestaan sillä perusteella, että hänellä oli henkilöllisyytensä todisteena Palestiinan passi, jota ei lueta kansalliseksi matkustusasiakirjaksi.

Ulkomaalaislakia on muutettu kuluvan vaalikauden aikana 15 kertaa.

Koskela toteaa Bassalatin saaneen karkotuspäätöksen, vaikka on suorittanut Suomessa insinöörintutkinnon, puhuu suomea ja käy töissä.

Uudistetun ulkomaalaislain mukaan oleskeluluvan saaminen edellyttää, että hakijan henkilöllisyys voidaan todentaa voimassa olevalla kansallisella matkustus­asiakirjalla.

Rasistista maahanmuuttopolitiikkaa

Koskela muistuttaa siitä, että kyse on hallituksen maahanmuuttopolitiikan tietoisesta seurauksesta ja samalla esimerkki tavasta, jolla Suomi kohtelee palestiinalaisia.

– Hallitus on perussuomalaisten johdolla ja kokoomuksen ja RKP:n myötävaikutuksella tehnyt kaksi vuotta täysin rasistista maahanmuuttopolitiikkaa. Lukuisat sirpaleiset kiristykset ovat tehneet Suomeen asettumisesta mahdollisimman vaikeaa, eivätkä edes tiukennuksia hyväksyneet enää ole kartalla, mitä kaikkea on tullut tehtyä. Palestiinalaisia koskeva heikennys oli kuitenkin tiedossa lakia säädettäessä, Koskela sanoo.

Hän huomauttaa, että ulkomaalaislakia on muutettu kuluvan vaalikauden aikana 15 kertaa. Usein samaan muutosesitykseen on koottu laajoja, erillisiä kiristyksiä. Esimerkiksi nyt puhuttavassa, keväällä 2024 nopealla tahdilla käsitellyssä esityksessä päätavoitteina oli hänen mukaansa useilla eri muutoksilla lisätä entisestään mahdollisuuksia jättää oleskelulupa myöntämättä niin sanotun maahantulosäännösten kiertämisen perusteella sekä estää kokonaan niin sanottu kaistanvaihto eli työluvan saaminen turvapaikanhakijana maahan saapuneilta.

– Matkustusasiakirjoja koskevan vaatimuksen muutos oli esityksen yksi yksityiskohta, joka jäi käsittelyssä lähes huomiotta. Vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat kuitenkin toivat ongelman esiin vastalauseessaan, Koskela painottaa.

– Esityksessä myös todettiin kylmän avoimesti, että muutos estäisi oleskeluluvan esimerkiksi kansalaisuudettomilta kuten vironvenäläisiltä tai palestiinalaisilta. Mitään järkiperusteita muutoksille ei ollut, kuten ei hallituksen maahanmuuttopolitiikalle laajemminkaan.

Ulkoministeriö toisella linjalla

Ulkoministeriöstä kerrottiin viikonloppuna, että siellä tulkitaan lakia palestiinalaisten osalta toisin. Tänään emeritusprofessori Kaarlo Tuori arvioi Helsingin Sanomissa, että Maahanmuuttovirastolla olisi velvollisuus tulkita lakia ulkoministeriön tavoin. Tätä edellyttävät Tuorin mukaan perusoikeutena vahvistettu yhdenvertaisuus ja lainsoveltajia sitova perusoikeusmyönteisen tulkinnan periaate.

– Ulkoministeriön erilainen tulkinta ja emeritusprofessori Tuorin lausunto osoittavat, että lakia voisi tulkita myös perusoikeusmyönteisemmin, järkevämmin ja inhimillisemmin, ja Maahanmuuttoviraston pitäisi niin tehdä, Koskela sanoo.

– Samaan aikaan Suomen tulisi vihdoin tunnustaa Palestiina. Jos hallitus on KD:n ja perussuomalaisten kuristusotteen vuoksi kykenemätön toimimaan, tulisi asia tuoda eduskunnan linjattavaksi.