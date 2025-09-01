Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo arvioi pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen tehneen ulkomaalaislakiin systemaattisesti huononnuksia.
– Suomen hallituksen päättämättömyys Palestiinan tunnustamisesta polkee palestiinalaisten oikeuksia nyt myös rajojemme sisällä, Honkasalo sanoo.
– Hallitus on tehnyt ulkomaalaislakiin systemaattisesti huononnuksia, joiden tarkoitusperiä ei tarvitse arvailla. Muutokset tekevät kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien elämästä yhä vaikeampaa, Honkasalo toteaa.
”On kestämätöntä, että viranomaiset tulkitsevat lakia keskenään eri tavoin ja että ihmiset joutuvat tämän seurauksena eriarvoiseen asemaan.”
Honkasalo jätti eduskunnassa kirjallisen kysymyksen ulkomaalaislain soveltamisesta Palestiinan passeihin.
Taustalla kiristynyt laki
Honkasalon kirjallinen kysymys liittyy Maahanmuuttoviraston linjaukseen, jonka mukaan Palestiinan passia ei voi pitää lain tarkoittamana kansallisena matkustusasiakirjana, koska Suomi ei tunnusta Palestiinan valtiota.
Honkasalon mukaan tulkinta asettaa palestiinalaiset eriarvoiseen asemaan muihin hakijoihin nähden. Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela otti asiaan samanlaisen kannan aiemmin maanantaina.
Taustalla on vuoden 2024 muutos ulkomaalaislakiin, jonka seurauksena oleskeluluvan saaminen edellyttää kansallista matkustusasiakirjaa. Aiemmin vaatimuksena oli matkustus-asiakirja ilman mainintaa sen kansallisuudesta.
Honkasalo muistuttaa myös emeritusprofessori Kaarlo Tuori kannasta. Tämä korosti Helsingin Sanomissa maanantaina, että lakia olisi tulkittava perusoikeusmyönteisesti ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen. Myös ulkoministeriön tulkinta eroaa Maahanmuuttoviraston linjauksesta, sillä sen mukaan Palestiinan passi rinnastuu kansalliseen matkustusasiakirjaan.
– On kestämätöntä, että viranomaiset tulkitsevat lakia keskenään eri tavoin ja että ihmiset joutuvat tämän seurauksena eriarvoiseen asemaan, Honkasalo sanoo.
Halventaa yhdenvertaisuutta
Honkasalo toteaa kirjallisessa kysymyksessään, että ulkomaalaislain muutoksia on tehty lukuisilla esityksillä, jotka sisältävät suuren määrän sirpalemaisia mutta laajoja kiristyksiä, ja arvioi niiden pääasiallisena tarkoituksena on ollut vaikeuttaa oleskelulupien saamista.
– Tuloksena on hajanainen, yhdenvertaisuutta halventava lainsäädäntökokonaisuus, jonka soveltamistulkinnasta ollaan nyt jopa hallinnonalojen kesken eri mieltä, kirjallisessa kysymyksessä sanotaan.
Siinä muistutetaan, että lainkohdan tulkinta tulee olemaan muun muassa palestiinalaisten, mutta myös useiden muiden ryhmien kohtalonkysymys. Näistä hän nostaa esimerkiksi vironvenäläiset.