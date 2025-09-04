ILMOITUS ILMOITUS

Ylen torstaina julkaisema puolueiden kannatuskysely kertoo eniten siitä, että politiikka on elokuussa kesätauolla eduskuntaryhmien kesäkokouksista huolimatta. Muutokset heinäkuun mittaukseen verrattuna ovat pieniä ja puolueiden marssijärjestys ennallaan.

Ainoa isompi liikahdus on SDP:n nousu korkeimmilleen kymmeneen vuoteen 25,8 prosenttiin. Ero pääministeripuolue kokoomukseen on jo yli 6 prosenttiyksikköä.

Vasemmistoliiton kannatuksen 0,6 prosenttiyksikön lasku mahtuu virhemarginaaliin. Samoin useimmat muutkin muutokset, joissa keskusta laski hieman ja perussuomalaiset nousi aavistuksen. Vihreät sen sijaan otti takapakkia lähes prosenttiyksikön, ja RKP:n kannattajien on yhä vaikeampaa sulattaa hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

Vasemmistoliiton kannatus on uusimmassa mielipidemittauksessa 9,5 prosenttia.

Kiinnostavinta Ylen gallupissa on se, että perussuomalaisten kannatukselle ei tapahtunut käytännössä mitään vaikka puolue on tehostanut viestintäänsä kesäkuun puoluekokouksesta asti. Puolue nousi 0,5 prosenttiyksikköä, mutta 12,8 prosentin kannatus tietäisi vaaleissa rökäletappiota.

Puheenjohtaja Riikka Purra selitti puoluekokouksessa puolueensa kannatuksen romahdusta juuri viestinnällä. Se ei ole onnistunut, mutta nyt sitä tehostetaan.

Tehostettu on. Varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja tuli heti valintansa jälkeen räväkästi julkisuuteen. Parin viikon takainen A-Studio oli vain huipennus Keskisarjan rasistisissa puheissa.

Purra itsekään ei ole juuri muusta puhunut kesälomansa jälkeen. Maahanmuutto, maahanmuutto, maahanmuutto… Siinä välissä hän esitteli provokatiivisen budjettiesityksen, jolla hallituskumppanit pyyhkivät pöytää budjettiriihessä.

Perussuomalaisten perusviestinnän tehostamista on myös sisäministeri Mari Rantasen esillä pitämä muslimien huntukielto.

Ylelle mielipidemittauksia tekevän Taloustutkimuksen tausta-aineistossa näkyy, että puolueen ydinsanoma ei ehkä purekaan entisellä tavalla. Tutkimusjakson alussa puolueen kannatus oli hieman isommassa kasvussa, mutta jälkipuoliskolla kannatus putosi alle 10 prosenttiin. Rasismikortin heiluttelu eli puolueen perusviestintä oli silloin kiivaimmillaan.

Äänestäjiä saattaa sittenkin kiinnostaa oma talous, leikkaukset ja työttömyyden uhka eikä epämääräinen ”hallitsematon maahanmuutto”, jota ei ole. Jos näin on, kyse on isommasta muutoksesta kuin eri mielipidemittausten prosenttiyksiköistä.