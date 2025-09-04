ILMOITUS ILMOITUS

”Aikooko Suomi edistää ja kannattaa EU-Israel -assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä ja mitä muita konkreettisia toimia Suomen hallitus aikoo tehdä Israelin hallituksen painostamiseksi tulitaukoon, humanitaarisen avun perille päästämiseksi, etnisen puhdistuksen estämiseksi sekä muiden kansainvälisen oikeuden vastaisten toimien ja kansanmurhan lopettamiseksi?”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen perää hallitukselta Gaza-linjaa kirjallisessa kysymyksessään.

Suomen kantaa assosiaatiosopimukseen hän pitää häpeällisenä.

”On häpeällistä, että viimeksi kun EU heinäkuussa käsitteli assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä, Suomi ilmoitti vastustavansa sopimuksen jäädyttämistä. EU on Israelin suurin kauppakumppani ja assosiaatiosopimus tarjoaa Israelille monia hyötyjä, ja sen jäädyttäminen olisi yksi tapa painostaa Israelin hallitusta.”

Viime päivinä ulkoministeri Elina Valtonen on mediassa ilmaissut, että Suomi on ”avoin” assosiaatiosopimuksen jäädyttämiselle, mutta edelleen on epäselvää, mikä Suomen kanta assosiaatiosopimuksen jäädyttämiseen lopulta on.

Sarkkinen pitää hyvänä, että Suomen valtiojohto on tuominnut Israelin toiminnan. Mihinkään konkreettisiin toimiin se ei ole johtanut.

”Suomen valtiojohdon puheet ja teot eivät ole linjassa keskenään, ja nyt tarvitaan tekoja”, hän perää kirjallisessa kysymyksessään.

Sarkkisen mukaan Israelin äärioikeistolainen hallitus todennäköisesti jatkaa kansanmurhaa ja etnisen puhdistuksen edistämistä, mikäli ulkoinen tai sisäinen paine ei sitä estä.

”On äärimmäisen tärkeää, että Suomi seisoo kansainvälisen oikeuden ja jakamattomien ihmisoikeuksien puolella, ja todella tekee kaikkensa tappamisen ja tuhoamisen pysäyttämiseksi.”

Etninen puhdistus Länsirannalla



Israel jatkaa Gazan tuhoamista ja väestön tarkoituksellista nälkään näännyttämistä. Jo yli 60 000 palestiinalaista on kuollut Gazassa Israelin sotatoimien seurauksena. Kuolleista suurin osa on siviilejä ja merkittävä osa lapsia. Israelin iskuissa on lisäksi kuollut satoja toimittajia ja avustustyöntekijöitä. Nälänhätä ja humanitaarinen kriisi alueella pahenee, kun Israel ei päästä tarpeeksi ruokaa ja muita elintärkeitä tarvikkeita alueelle.

Israelin toimintaa voi hyvällä syyllä luonnehtia kansanmurhaksi, Sarkkinen kirjoittaa.

Gazan tuhoamisen rinnalla Israel kiihdyttää kansainvälisen oikeuden vastaisia toimia myös Länsirannalla tarkoituksenaan estää kahden valtion eteneminen. Alueella tapahtuvaa etnistä puhdistusta ei edes peitellä.

”Suomen ja Euroopan unionin tulisi tehdä kaikkensa kansanmurhan pysäyttämiseksi. Suomen tulee edistää Israeliin kohdistuvien henkilö- ja talouspakotteiden käyttöönottoa EU:ssa, tukea EU-Israel assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä, tunnustaa Palestiinan valtio, lopettaa asekauppa Israelin kanssa ja painostaa Israelia diplomaattisesti. Lisäksi Suomen tulee antaa alueelle hätäapua ja ottaa gazalaisia lapsipotilaita hoitoon”, Sarkkinen vaatii.