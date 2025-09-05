– Sinimustan hallituksen kaunapolitiikka löytää loputtomasti uusia hyökkäyksen kohteita, kansanedustaja Veronika Honkasalo kommentoi hallituksen päätöstä leikata 7 miljoonaa euroa suomalaisen elokuvan tuotannosta.
– Kyseessä on massiivinen kohtalonisku: julkisia investointeja leikataan yli 30 prosenttia, ja kerrannaisvaikutukset koko alaan ovat katastrofaaliset. Suomessa päätetään nyt, kuka saa kertoa tarinoita.
Jos leikkaukset toteutuvat, AV-alalla nähdään massatyöttömyyttä nopeasti.
Suomessa, kuten muuallakin Pohjoismaissa, elokuva-alan rahoitus on pitkään ollut laskusuunnassa. Julkinen rahoitus hupenee, tuotantomäärät laskevat ja kustannukset nousevat. Myös YLEn rahoitusleikkaukset supistavat kotimaisia tuotantomääriä.
Honkasalon mukaan investointi suomalaiseen elokuvaan on taloudellisesti viisasta, mutta kulttuuria on tuettava myös sen itseisarvon vuoksi.
– Odottaako hallitus todella, että ulkomaiset jättituotannot innostuvat pienen kielialueen tarinoista? Suomalaisia tarinoita tehdään suomalaisille ja yhä useammin myös kansainvälisille yleisöille. Ilman kotimaista rahoitusta kansainvälisen rahoituksen hankkimisesta tulee mahdotonta.
Lukujen perusteella hallitus ei edes yritä hakea säästöä. Elokuvasäätiön jakamat tuotantotuet palautuvat valtiolle täysimääräisesti, usein jopa tuplana, Honkasalo muistuttaa.
– Käsittämättömintä on, että tällä kertaa se ajaa alas pienet tuotantoyhtiöt ja monet elokuvateatteriyrittäjät ympäri maata. Kenelle kummalle tämä näyttäytyy yrittäjämyönteisyytenä ja kansallismielisyytenä?