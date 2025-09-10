Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo arvostelee sitä, miten satojen miljoonien eurojen puolustustarvikehankintoja voidaan tehdä ilman avointa poliittista keskustelua ja ihmisoikeusarviointia.

– Suomi tekee mittavia hankintoja Israelista, eli maasta, joka rikkoo toistuvasti ihmisoikeuksia ja jonka valtiojohtoa syytetään rikoksista ihmisyyttä vastaan. Toivon, että Suomi palaisi perinteiselle, uskottavalle linjalleen ja osoittaisi puolustavansa kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia myös silloin, kun kansallinen turvallisuus on kysymyksessä, hän sanoi tänään keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa, kun keskusteltiin puolustushankintojen sääntelyä koskevasta kansalaisaloitteesta.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on, että Suomi huomioisi kansainväliset ihmisoikeussopimukset puolustushankinnoissa. Näin tehdään jo nyt puolustustarvikkeiden viennin osalta.

Viennin käytännöt koskemaan myös tuontia

Kansalaisaloitteen mukaan nykyiset viennin käytännöt olisi siis tarkoitus ulottaa jatkossa myös tuontiin. Näin olisi mahdollista liittää asehankintoihin myös keskustelua kansainvälisen oikeuden rikkomuksista. Tällä hetkellä puolustushankintoja voidaan tehdä mistä tahansa maasta Suomen turvallisuuspolitiikkaan vedoten.

– On kestämätöntä, että satojen miljoonien eurojen puolustustarvikehankinnat voidaan kuitata puolustusministeriössä ilman avointa poliittista keskustelua. Esimerkiksi Daavidin lingon hankinnasta päätettiin ministeriössä ilman hallituksen sisäistä neuvottelua, ilman ihmisoikeusarviointia, ilman perusteellista ulko- ja turvallisuuspoliittista arviointia, Honkasalo sanoo.

Honkasalon mukaan vasemmistoliitto kannattaa tarpeellisia hankintoja ja investointeja Suomen puolustukseen. Suomen ei kuitenkaan pidä käydä asekauppaa ihmisoikeuksia loukkaavien maiden, kuten Israelin kanssa. Siksi asevientiä koskeva valvonta tulisi ulottaa myös aseiden tuontiin.

– Meille vasemmistoliitossa kyse on sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti herkästä ja siten perusteellisempaa arviointia vaativasta kysymyksestä. Meidän ensisijainen turvamme on sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän ja ihmisoikeuksien puolustamisessa. Eilinen isku Qatariin osoitti jälleen, ettei Israel tunnusta kansainvälisen oikeuden olemassaoloa lainkaan. Tästä huolimatta Suomi on hankkinut Israelilta aseita kohta yli miljardilla eurolla, Honkasalo sanoi.

Suomi tukee kansanmurhaa

Honkasalo totesi Vasemmistoliiton johdonmukaisen linjan olleen jo pitkään, että Suomen on lopetettava kaikki asekauppa Israelin kanssa.

– Asekauppojen kautta Suomi tukee Israelin toteuttamaa kansanmurhaa Gazassa ja Palestiinalaisalueiden laitonta miehitystä, hän totesi.

Honkasalon mielestä ei ole turvallisuuspoliittisesti kestävää joutua riippuvaiseksi israelilaisesta aseteknologiasta. Asehankinnat Israelista eivät ole kertaostoja vaan jatkuvaa kumppanuutta, sillä järjestelmien ylläpito edellyttää lisätilauksia ja päivityksiä. Riippuvuus kasvaa jokaisen Israelista ostetun aseen tai tarvikkeen myötä.

Honkasalo haluaa myös kiittää suomalaista kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisaloitteen tekijöitä.

– Ilman teitä tätä keskustelua ei käytäisi eduskuntasalissa. Asehankintoja on säänneltävä tiukemmin, hän sanoi.