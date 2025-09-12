Tänään julkistettujen seurantatutkimusten mukaan Suomen lajien ja luontotyyppien tila heikkenee yhä.
SLL vaatii suojelulle ja ennallistamiselle lisää rahaa sekä luontoarvoille parempaa turvaa uuden alueidenkäyttölain viimeistelyssä.
Järjestö muistuttaa, että Suomi on sitoutunut vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta ja torjumaan luontokatoa sekä kansainvälisesti että hallitusohjelmassa. Luontokato kuitenkin etenee edelleen.
”Ympäristöministeriön budjetti pienin”
– Hallituksen täytyy ensiapuna lisätä luonnonsuojelun rahoitusta 100 miljoonalla eurolla vuodessa. Ympäristöministeriön budjetti on ministeriöistä selvästi pienin, ja Orpon hallitus on leikannut luonnonsuojelulta entisestään. Suojelun lisäksi tarvitaan ennallistamista ja luonnonhoitoa, sanoo toiminnanjohtaja Tapani Veistola.
Hänen mukaansa EU:n ennallistamisasetusta toimeenpanevat Metso- ja Helmi-luonnonsuojeluohjelmat tuovat lisäksi työtä ja toimeentuloa maaseudulle.
Monimuotoisuus asemakaavaan
SLL:n mukaan tuoreen seurantatutkimuksen tulokset on huomioitava myös uuden alueidenkäyttölain viimeistelyssä. Järjestön mielestä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen pitää lisätä asemakaavojen sisältövaatimuksiin.
Järjestö kiinnittäisi erityistä huomiota myös ihmisten terveydelle ja virkistykselle tärkeiden lähimetsien turvaamiseen.
– Seuraavan hallituksen on otettava luontokadon torjuminen kärkiasiaksi. Tämä hallitus ei ole saanut aikaan edes hallitusohjelmassa ollutta luonnon monimuotoisuuden strategiaa ja lupaus valtion vanhojen metsien suojelusta jäi täysin puolitiehen. Jatkossa tarvitaan ilmastolain tapainen luontolaki, joka ohjaisi luontokadon torjuntaa yli hallituskausien, sanoo ympäristöpäällikkö Antti Heikkinen.