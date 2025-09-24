ILMOITUS ILMOITUS

Hyvinvointivaltiota ei pelasteta hallituksen reseptillä eli sosiaaliturvasta leikkaamalla, työntekijöiden oikeuksia polkemalla ja väestöryhmiä vastakkain asettamalla, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela painotti talousarvioesityksen lähetekeskustelussa.

Hyvinvointivaltiossa on Koskelan mukaan kyse on projektista, joka on varmistanut jokaiselle ihmiselle hyvän elämän edellytykset riippumatta siitä, millaiset lähtökohdat kukin on saanut.

– Kun hyvinvointi, koulutus, sivistykselliset oikeudet ja riittävä toimeentulo on varmistettu, sosiaali- ja terveysmenot laskevat ja ihmisten mahdollisuus työllistyä kasvaa. Kun tulo- ja varallisuuserot ovat pienemmät, vastakkainasettelu ja köyhyys vähenevät ja yhteiskunta on turvallinen kaikille. Muun muassa tätä tarkoitetaan, kun puhutaan hyvinvointivaltiosta.

Koskelan mukaan hyvinvointivaltioprojektia ei enää kannateta kuten ennen.

– Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra on puhunut jopa ylipaisuneesta sosiaalivaltiosta. Osittain tämä johtuu perussuomalaisten ihmisiä ihonvärin ja kotimaan perusteella arvottavasta politiikasta.

– Perussuomalaiset ovat olleet mukana Suomen historian mahdollisesti oikeistolaisimmassa hallituksessa leikkaamassa sosiaaliturvaa köyhiltä suomalaisilta sekä heikentämässä suomalaisten työntekijöiden oikeuksia ja polkemassa suomalaisten duunareiden palkkoja. Perussuomalaiset puhuvat maahanmuutosta siksi, että haluavat siirtää huomion pois hyvinvointivaltion rakenteiden tietoisesta murentamisesta.

Tulopuolesta huolehdittava myös



Hyvinvointivaltion lupaukset, kuten laadukas koulutus, riittävä toimeentulo ja vanhuuden hoiva kaikille edellyttäisi valtion tulopuolesta huolehtimista. Sen sijaan hallitus jakaa veroaleja rikkaille, sanoi Koskela.

Koskelan mukaan hyvinvointivaltiossa pienemmät tulo- ja varallisuuserot vähentävät vastakkainasettelua ja köyhyyttä, jolloin yhteiskunta on turvallisempi kaikille. Tätä luulisi monen kannattavan, mutta Koskelan mukaan siltä ei enää vaikuta.

– Kokoomuksen sanoissa hallituksen politiikassa kyse on “hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisesta”.

Kokoomuslainen ”hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen” on Koskelan mukaan sitä, että pelkästään ensi vuonna leikataan kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta, tutkimus- ja kehitysrahoituksesta, vanhusten kotihoidosta ja vammaisten palveluista.

– Asunnottomuus, osattomuus, köyhyys ja leipäjonot ovat kasvaneet. Samalla ovat kasvaneet rikkaiden käteenjäävät tulot. Kokoomus leikkaa toisella kädellä viimesijaista tukea eli toimeentulotukea ja keventää toisella kädellä miljoonan tienaavan ihmisen verotuloja 130 000 euroa vuodessa. Kokoomuksen sanoissa kyse on hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisesta, mutta kokoomuksen teoissa kyse on köyhiltä ottamisesta ja rikkaille antamisesta, siis täysin päinvastaisesta kuin mitä hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan.