– Kuka täällä synkistelee? Kyllä meillä on lupa uskoa, pääministeri Petteri Orpo vastasi oppositiolle budjetin lähetekeskustelussa.

– Kyllä toivoa on. Älkää menettäkö toivoanne, hän jatkoi.

Vain muutama tunti aikaisemmin julkaistujen tilastojen mukaan työttömyys on noussut 2000-luvun ennätykseen. Kaikki ennustelaitokset ovat alentaneet arviotaan kuluvan ja ensi vuoden talouskasvusta, viimeksi Labore ja viralliset luvut esittävä valtiovarainministeriö.

Suuri yksimielisyys vallitsee siitä, että kasvun este on kuluttajien epävarmuus, joka johtuu ulkoisten tekijöiden lisäksi hallituksen tekemistä leikkauksista. Ja niiden lisäksi työttömyydestä, joka on noussut Euroopan lähes korkeimmalle tasolle vastoin muun Euroopan työllisyyskehitystä.

Pian julkaistaan uudet luvut, joista selviää, onko Suomi noussut Espanjan ohi Euroopan ykköseksi työttömyydessä.

Orpon virallinen optimismi on herättänyt huomiota koko alkusyksyn. Hän on vedonnut yhteen kaikista muista poikkeavaan talousennusteeseen ja pk-yritysbarometriin. Kaikki muut tiedot viittaavat siihen, että mitään käännettä ei ole tapahtunut. Viimeksi tänään Rakennusteollisuus RT kertoi, että talouden nollakasvu ja kuluttajien heikkona pysynyt luottamus ovat hyydyttäneet rakentamisessa orastaneen elpymisen.

Eduskunnassa Orpo sivuutti olemassa olevat talousennusteet sillä, että ”me ollaan laitettu konetta kuntoon – siinä vaiheessa, kun kasvu alkaa maailmalla. Siihen vaiheeseen uskallan ennustaa paljon nopeampaa talouden kasvua kuin mitä tällä hetkellä ennustetaan”.

Pääministerillä on siis ihan omat talousennusteet.

Iso tilaus ja isot yt:t samana päivänä



Kättä pitempääkin hänellä oli. Orpo pääsi kertomaan todella hyvän talousuutisen kesken täysistunnon: Royal Caribbean Group sekä Meyer ja Suomen valtio Finnvera apunaan, ovat tehneet vuoteen 2036 ulottuvan sopimuksen uusista jättiristeilijöistä, arvo kahden miljardin luokkaa.

– Yksi Suomen teollisuushistorian suurimpia uutisia, iloitkaamme tästä yhdessä. 20 000 työpaikkaa verkostossa, 12 000 suoraan tällä Meyerin telakalla, 1 200 yritystä eri puolilla Suomea.

– Näistä minä olen puhunut: ei meidän pidä menettää toivoamme, Orpo perusteli puheitaan.

Hieno uutinen, mutta sen kertomisen aikana tuli toinen: Valmet Automotive kertoi muutosneuvotteluista Uudenkaupungin autotehtaalla. Niissä uhattuna on lähes 1 100 työpaikkaa.

Uskottavuus puuttuu



Pääministeri Petteri Orpo on ottanut roolin kansakunnan tsemppivalmentajana. Vaikka kaikki luvut – yhtä suurta risteilijätilausta lukuun ottamatta – osoittavat talouskasvun käynnistymisen lykkääntyvän kvartaalista toiseen ja työttömyyden kasvavan kuukaudesta toiseen, Orpo luo optimismia ja yrittää puhaltaa kansakuntaan henkeä, että käänne on aivan nurkan takana.

Vaikuttaa siltä, että Orpo yrittää tehdä Paavo Lipposet ja esiintyä ”Mooseksena”, joka johtaa kansan vaikeuksien kautta voittoon. Lipposelta se pääministerinä onnistuikin, tosin Nokian vahvalla tuella.

Lipposesta voi olla mitä mieltä tahansa, mutta ainakin hänellä oli pääministerillistä karismaa ja uskottavuutta. Samaa ei voi sanoa Orposta. Orpon asemaa on heikentänyt muun muassa se, että hallituskumppani perussuomalaiset on saanut niin monta kertaa vetää maton hänen hyvienkin aikeidensa alta. Lipposta ei olisi koskaan nimitelty lapaseksi.

Mooseksen sijaan Orpo muistuttaa romaanihenkilö Don Quijotea, joka taisteli tuulimyllyjä vastaan. Don Quijoten lisänimi oli surullisen hahmon ritari.