Savo-Karjalan Vasemmiston puheenjohtaja Juha Pitkänen pyrkii vasemmistoliiton 2. tai 3. varapuheenjohtajaksi. Vasemmistoliitto valitsee uuden puoluejohtonsa puoluekokouksessaan, joka järjestetään Vantaalla 21.−23.11. marraskuuta.

Pitkäsellä on Savo-Karjalan Vasemmiston piirihallituksen tuki. Savo-Karjalan Vasemmiston 1. varapuheenjohtaja Tiia Eskelinen pitää Pitkästä loistavana ehdokkaana puoluejohtoon.

– Juhan pitkä järjestöllinen kokemus pienen paikkakunnan vasemmistotoimijana sekä aktiivinen, rauhallinen ja kehittävä ote toisivat puoluejohtoon loistavan lisän.

Puolueessa Tuusniemeläinen Juha Pitkänen on toiminut piirijärjestön ja Tuusniemen Vasemmiston pitkäaikaisena puheenjohtajana ja vasemmistoliiton puoluevaltuutettuna. Luottamustehtävissä Pitkänen toimii tällä hetkellä Tuusniemen kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajana ja Pohjois-Savon aluehallituksen jäsenenä.

– Haluan olla mukana kehittämässä puoluetta moniääniseksi demokraattiseksi koko Suomen kansanliikkeeksi, johon on helppo tulla mukaan, olitpa sitten yliopistokaupungissa asuva korkeakouluopiskelija tai maaseudulla asuva keski-ikäinen ja keskiluokkainen yrittäjä tai palkansaaja, sanoo Pitkänen.

Savo-Karjalan Vasemmisto on esittänyt kansanedustaja Laura Meriluotoa puolueen 1. varapuheenjohtajaksi.

Kahden savokarjalaisen lisäksi varapuheenjohtajan paikkaa ovat ilmoittaneet tavoittelevansa nykyinen pyhäjärveläinen varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi, oululainen kansanedustaja Jessi Jokelainen, kajaanilainen puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen, väitöskirjatutkija Otto Bruun Kemiönsaaresta, rovaniemeläinen Vesa Puuronen, turkulainen kaupunginvaltuutettu Paco Diop ja lahtelainen aluevaltuutettu Harri Pikkarainen.

Nykyisistä varapuheenjohtajista helsinkiläinen kananedustaja Veronika Honkasalo ja tamperelainen alue- ja kuntapoliitikko Minna Minkkinen eivät enää asetu ehdolle.

Uutista on täydennetty Paco Diopin, Otto Bruunin ja Vesa Puurosen ehdokkuuksilla kello 12.20.