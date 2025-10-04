Pakohuonepeli, jonka panoksena on oikean terrori-iskun estäminen. Ohjelmistoasiantuntija Alex Ansamaa laittaa esikoistrillerissään Pelintekijä ohjelmistoasiantuntija Marko Karhun pirulliseen tilanteeseen. Tuntematon taho pakottaa Karhun johtamaan peliä, jossa ratkaisun epäonnistuminen määräajan puitteissa johtaa mittavaan terrori-iskuun. Ja sen jälkeen tulee uusi peli, jossa Karhun henkilökohtaiset panokset nousevat tappiin saakka.

Ansamaa on kehittänyt mahtavan erilaisen konseptin trilleriin. Tällaista ei ole ennen tullut vastaan. Lukija vedetään mukaan tiivistahtiseen jännitysnäytelmään, jossa toiminnan sijaan pelataan älyllä ja ongelmanratkaisulla.

Pelintekijä on myös polttavan ajankohtainen. Marko Karhu on konsulttina ohjelmistoyhtiössä, jossa kehitetään mullistavaa aseteknologista keksintöä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan pisti kehitystyöhön vauhtia. Prototyyppi on valmis, mutta nyt keksintö on vaarassa, ja se näyttää liittyvän peliin.

Entä liittyykö asiaan myös Venäjä-mielinen kansanedustaja, jonka todellista esikuvaa Ansamaa ei pahemmin peittele?

Marko Karhu ja pieni pelaajatiimi saa aikarajan ja rajallisen määrän vihjeitä, joiden varassa arvoitus pitää selvittää. Ongelmat ja niiden ratkaisu sekä varsinkin ratkaisuun johtavat päättelyt kutkuttavat sellaistakin, joka ei ole koskaan pelannut pakohuonepeliä. Aitoutta ei tarvitse epäillä, sillä Ansamaa on ollut rakentamassa todellista pakohuonepeliä. Teokselle apua antanut asiantuntijaluettelo kirjan lopussa on vaikuttava.

Loppupeli käydään teollisuushallissa, johon Pelintekijä on rakentanut massiivisen lavastuksen, ansoja ja arvoituksia. Kello tikittää 90 minuutista kohti nollaa. Epäonnistuminen johtaa varmaan kuolemaan.

Ansamaa luottaa älylliseen jännitykseen lähes loppuun asti. Paukutteluun mennään vasta aivan lopussa ennen kuin selviää, kuka haastoi Marko Karhun peliin ja miksi. Sekin on perusteltua tässä mielettömän hyvin toimivassa trillerissä.

Pelintekijä on luonnollisesti kokonaisen sarjan alku. Pakohuonepeli on hieno kehitelmä trillerin puitteeksi ja Alex Ansamaa onnistuu moitteettomasti. Ainakin tämän kerran. Mutta onko konsepti sellainen, että se kestää toisen tulemisen ja muut jatko-osat, kun lukijaa ei voi enää yllättää? Tai ehkä Ansamaa onkin se, joka yllättää uudelleen keksimällä uusia kuvioita. Esikoisteos ainakin lupaa paljon.

Alex Ansamaa: Pelintekijä. 271 sivua, Docendo 2025.