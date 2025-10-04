Kun nuoriso vyöryi ensin Kathmandun ja sitten muidenkin Nepalin kaupunkien kaduille ja vaati korruptoituneita poliittisia johtajia vaihtoon, naapurimaa Intian media levitti surutta valheellisia uutisia tapahtumista.

Intian mediassa kerrottiin kuohuttavia asioita. Entisen pääministerin vaimo Ravi Laxmi Chitrakar poltettiin elävältä kodissaan. Raivokas väkijoukko tuhosi Kathmandun laidalla sijaitsevan suuren hindulaisen temppelialueen, Pashupatinathin päätemppelin. Mielenosoittajat vaativat, että Nepalista tehdään virallisesti hinduvaltio. Mikään näistä Intiasta muuallekin maailmalle levinneistä uutisista ei pitänyt paikkaansa.

Paikkansapitävä ei ollut myöskään median yleinen perusväite, että kyse oli nuorison kapinasta sosiaalisen median kieltoa vastaan. Tosiasialliset syyt olivat paljon syvemmällä, piintyneessä korruptiossa ja vallanpitäjien vastuunpakoilussa. Nuoriso vaati työtä, hallinnon vastuullisuutta ja digitaalista vapautta.

Väärää tietoa miljoonille

Kumous alkoi nuorten jakamista videoista, joissa rinnastettiin poliitikkojen lasten, nepovauvojen, ylellinen elämäntyyli tavallisten kansalaisten päivittäisiin kamppailuihin.

Rauhallisina alkaneet, mutta tuhoisiksi riehaantuneet mielenosoitukset saivatkin aikaan muutoksia. Pääministeri erosi ja tilalle nimitettiin uusi, entinen korkeimman oikeuden tuomari Sushila Karki. Nepalin ensimmäisen naispuolisen pääministerin on tarkoitus olla siirtymäkauden johtaja.

Kun kumouksen pöly laskeutuu, sen tuhojen laajuus koko Nepalissa alkaa paljastua. Mellakoissa menetti henkensä ainakin 72 ihmistä ja haavoittui yli 2 000.

Valeuutisten vaikutuksia on vaikeampi arvioida, mutta niiden leviämisen reittejä voi seurailla. Esimerkiksi entisen pääministerin vaimon elävältä kotonaan polttaminen levisi nopeasti etenkin sen jälkeen, kun intialainen YouTube -vaikuttaja Dhruv Rathee niin sanotusti raportoi siitä. Kun intialainen Times of India kertoi asiasta, väärä tieto saavutti miljoonia ihmisiä lisää.

Myöhemmin intialainen faktantarkistussivusto Alt News julkaisi jutun, jossa valeuutinen kumottiin.

Nepalin sosiaalisesta mediasta Intian mediaan

– Yleisimmät väärät väitteet koskivat poliitikkoihin ja heidän kiinteistöihinsä kohdistuneita hyökkäyksiä sekä poliittisen johdon pakoa maasta. Osa harhaanjohtavasta aineistosta syntyi Nepalin sosiaalisessa mediassa, mutta Intian televisiokanavat ja sosiaalisen median käyttäjät tekivät niistä paljon suuremman ongelman, nepalilaisen faktantarkistussivuston Nepal Checkin johtaja Deepak Adhikari sanoo.

Facebook-sivustolla Corporate Bazaar julkaistiin syyskuun 9. päivä video, jonka väitettiin esittävän mielenosoittajia vandalisoimassa Pashupatinathin temppeliä. Adhikari kertoo, että tosiasiassa video oli ladattu TikTokiin lähes kaksi kuukautta aiemmin ja kuvattu keväisen Vatsaleshwori Jatra -juhlan aikaan.

YouTubessa nepalilainen, Yhdysvalloissa asuva sisällöntuottaja Tanka Dahal väitti Kathmandun poliisin pidättäneen 32 lasta Nepalin parlamenttirakennukseen, jossa heidät tapettiin. Mitään sellaista ei tapahtunut.

Intian media ja somevaikuttajat pyrkivät tulkitsemaan liikehdinnän omalla tavallaan, omiin tavoitteisiinsa sopeutuvaksi. Suosittu uutismedia Dainik Jagran väitti etusivun jutussaan, että mielenosoittajat vaativat Nepalia kuninkaan johtamaksi hinduvaltioksi.

Nepalissa on kyllä aiemmin osoitettu mieltä monarkian puolesta, mutta nykyisten protestoijien asialistalla valtion maallisen luonteen hylkääminen ei ole ollut. Sen sijaan protestiliike on keskittynyt maan valtaviin tuloeroihin, nepotismiin ja maastamuuttokriisiin, kun lähes joka kymmenes nepalilainen joutuu työskentelemään ulkomailla.

Mielivaltaista täytettä tietotyhjiöön

Massaliikehdintä synnyttää usein virheellistä ja suorastaan valheellista informaatiota, kun asioita tapahtuu nopeasti ja asiallisesta tiedosta on puutetta. Epävarmuuden tilassa valeuutiset kukoistavat, kun sisällöntuottajat suoltavat tietotyhjiöön mielivaltaista täytettä.

Kansalaisjärjestö Hami Nepal oli yksi mielenosoitusten keskeisiä toimijoita. Sen Instagram- ja Discord-tileillä jaettiin informaatiota ja toimintaohjeita. Järjestön johtaja Sudan Gurung joutui Intiassa levitetyn väärän informaation uhriksi. Uutisointi antoi vaikutelman, että kumouksen takana oli Intia.

Intialaiset uutiskanavat News18 ja Zee News julkaisivat Intian Darjeelingin osavaltiossa vaikuttavan korruption vastaisen intialaisen aktivistin Sudhan Gurungin kuvan ja väittivät hänen olevan Nepalin Z-sukupolven liikehdinnän keskeinen suunnittelija ja Hami Nepalin johtaja. Tästä seurasi uskottavuusongelmia Nepalin Sudan Gurungille. Kiireissään mediat eivät välittäneet tarkistaa sen enempää nimen täsmällistä kirjoitusasua kuin henkilön kansallisuuttakaan.

Myös Kathmandun mielenosoittajat olivat selvillä Intian median valeuutisista. Syyskuun 11. päivänä Intian vastaisia iskulauseita huutaneet mielenosoittajat pahoinpitelivät protesteja seuranneen intialaisen toimittajan.