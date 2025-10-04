Perhesuunnittelu on Sierra Leonen naisten ja miesten elämää muovaavia avainkysymyksiä. Vuonna 2019 tehdyn terveyskyselyn mukaan jotakin ehkäisyvälinettä käyttää kaikista sierraleonelaisista naisista 24 prosenttia, avioituneista 21 prosenttia ja seksuaalisesti aktiivisista naimattomista naisista 53 prosenttia.

Ehkäisyvälineiden käytön yleistymisestä huolimatta naisilla on yhä suuria esteitä niiden hankkimiselle. Perhesuunnitteluneuvontaa ja lisääntymisterveyspalveluita tarjoavan kansalaisjärjestö Marie Stopesin markkinointijohtaja Fayia Foray viittaa kulttuuriseen häpeäleimaan, syrjintään ja uskonnollisiin uskomuksiin suurimpina haasteina.

Tabuasioita

Sierra Leonen pääkaupunki Freetownissa asuva Eunice Dumbuya muistaa, miten häntä haukuttiin siveettömäksi, kun hän muutama vuosi sitten hankki ehkäisyimplantin. Hän tiesi suunnittelemattoman raskauden riskit konservatiivisessa kotimaassaan, joten hän teki ne vaarat torjuvan valinnan.

– Implantin saadakseni minun täytyi mennä sairaalaan tätini kanssa, sillä äitini oli hyvin tiukka. Tätini sen sijaan tuki minua. Ehkäisyn käyttö vahvisti itseluottamustani, Dumbuya kertoo.

Avioliiton ulkopuolinen seksi on monille sierraleonelaiselle tabu, kun taas lasten synnyttäminen avioliitossa nähdään siunauksena. Ehkäisyvälineiden käyttö voidaan jyrkästi tuomita.

– Kun jotkut ihmiset näkevät ehkäisyimplantin ihoni alla, he olettavat minun olevan seksuaalisesti holtiton. Jos sattuisin olemaan teini-ikäinen, tilanne olisi vielä huonompi. Ihmiset luulevat sinun tekevän jotain ikääsi nähden sopimatonta vain koska käytät ehkäisyä, Dumbuya sanoo.

”En voi kertoa vanhemmilleni”

– On tärkeää, että avioituneet naiset käyttävät ehkäisyä rytmittääkseen lasten saamista, toipuakseen raskaudesta ja voidakseen tukea perheitään työtä tekemällä. Nuoret taas käyttävät ehkäisyä lykätäkseen raskaaksi tulemista ja voidakseen keskittyä opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun. Ehkäisy voimaannuttaa nuoria tuottaviksi yksilöiksi, jotka tuovat oman osansa maan kehitykseen, Fayia Foray selittää.

Uskonnollisten johtajien vastustus kuitenkin tekee perhesuunnittelun edistämisestä vaikeaa.

– On yhteisöjä, joissa uskonnolliset johtajat yhä saarnaavat perhesuunnittelua vastaan. Se rajoittaa vakavasti ehkäisyn hyväksyntää ja käyttöä, Foray sanoo.

Opiskelija Mariatu Sankoh muistelee, miten vaikeaa ehkäisyn hankkiminen oli.

– En voi kertoa vanhemmilleni, että haluan käyttää ehkäisyvälineitä. Tiedän, että saisin elämäni selkäsaunan. Niinpä minun täytyi itse tarttua toimeen, sillä en halua tulla raskaaksi. Kun ensimmäistä kertaa menin sairaalaan hakemaan ehkäisyä, minun täytyi epäilysten välttämiseksi ottaa mukaan ystäväni täti, Sankoh kertoo.

Forayn mukaan jotkut ihmiset uskovat ehkäisyvälineiden aiheuttavan hedelmättömyyttä, ja toiset taas liioittelevat sivuvaikutuksia.

– Kaikilla lääkkeillä on sivuvaikutuksensa, eivätkä ehkäisyvälineet ole poikkeus. Sivuvaikutuksista huolimatta ehkäisyn edut ovat selvästi suurempia kuin riskit.

Miehen pelko

Sierra Leonessa ehkäisyvälineisiin liittyvän häpeäleiman juuret ovat usein sukupuoleen pohjautuvassa väkivallassa ja yrityksessä hallita naisen ruumista. Noin 62 prosenttia 15–49 -vuotiaista sierraleonelaisnaisista on kokenut ruumiillista tai seksuaalista väkivaltaa ja 61 prosenttia avioituneista naisista on kärsinyt puolisonsa harjoittamasta ruumiillisesta, seksuaalisesta tai emotionaalisesta väkivallasta.

– Afrikkalaisessa yhteiskunnassamme ehkäisyimplanttia käyttävä nuori tyttö usein tuomitaan jyrkästi, sanoo Rebecca Kamara, joka muistaa itsekin stigmatisoituneensa.

– Se oli yksi suurimmista kohtaamistani vaikeuksista. Jopa kumppanit voivat olla vastaan. Jotkut käyttävät mieluummin katumuspillereitä, joilla on vakavia sivuvaikutuksia. Aloittaessani ehkäisyn olin vielä opiskelija, enkä halunnut suunnittelemattoman raskauden häiritsevän opintojani.

Jotkut miehet uskovat, että vain useita seksikumppaneita harrastavat naiset käyttävät ehkäisyvälineitä. Siksi heidän on mahdoton ymmärtää, miksi tyttöystävä tai vaimo turvautuisi ehkäisyyn. Francis Kanu sanoo, ettei voisi seurustella ehkäisyvälineitä käyttävän naisen kanssa.

– Miehen tulisi pelätä sellaisia naisia, Kanu toteaa.

Valintoja

Kulttuurisista hidasteista huolimatta Sierra Leonessa pyritään edistämään perhesuunnittelua ja parantamaan lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta. Maa osallistuu maailmanlaajuiseen kampanjaan FP2030, jolla pyritään takaamaan, että nykyaikaiset ehkäisykeinot ovat kaikkien naisten ja tyttöjen ulottuvilla.

Pelkkä saatavuus ei kuitenkaan riitä. Marie Kamara sanoo, ettei hänellä yksinkertaisesti ole varaa ehkäisyyn.

– En ole koskaan käyttänyt ehkäisyä. En ole taloudellisesti vahvoilla, joten ehkäisykeinot eivät ole aito vaihtoehto. Minulla on hädin tuskin varaa perustarpeiden tyydytykseen, joten perhesuunnittelun ajatteleminen ei ole realistista, Kamara mietiskelee.

Eunice Dumbuya harmittelee, että ehkäisykeinojen häpeäleima on vain pahentumassa. Hän uskoo silti, että naisten täytyy olla urheita ja tehdä itse omat valintansa.

– Yhteiskunnan paine on ajanut monet tytöt poistattamaan ehkäisyimplanttinsa tai vaihtamaan vähemmän näkyviin keinoihin. Vaikka stigma vaikutti minuun, en poistanut implanttia, sillä en halunnut antaa muiden ihmisten mielipiteiden määrätä valintojani. Joskus et vain voi paeta häpeäleimaa.