Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso nostatti jälleen yhden kohun, kun hän haukkui viikonloppuna Torniossa ja Kemissä sekä paikalliset asukkaat että aluevaltuutetut. Juuso piti yleisötilaisuudessa pötypuheena, että hän olisi syyllinen Länsi-Pohjan sairaalan alas ajamiseen, ja vaati arvostelijoitaan esiintymään omalla nimellä ja naamalla. Talousvaikeuksista hän syytti aluevaltuutettuja.

Ministeri Juuson ylimielisyyteen tiivistyy minusta koko hallituksen ylimielisyys suhteessa suomalaisten sote-palveluihin, tapausta kommentoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela Facebookissa.

Koskela kertaa hallituksen leikanneen sote-palveluista monella tavalla.

Se on pidentänyt perusterveydenhuollon hoitotakuun kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen. Tämä vaikeuttaa ja hidastaa hoitoon pääsyä.

Hallitus on myös karsinut sairaalaverkkoa, mikä Koskelan mukaan vähentää ihmisten luottamusta järjestelmään ja on säästöjen näkökulmasta minimaalista.

”Esimerkiksi Kemissä Länsi-Pohjan sairaalan ja Oulaisissa Oulaskankaan sairaalan toimintojen alasajo vaikuttaa suoraan paikallisten ihmisten elämään.”

Edelleen vanhenevassa Suomessa hallitus on leikannut vanhuspalveluista ja ajanut alueet tilanteisiin, joissa hoitohenkilökunnalle annetaan potkuja ympäri maata. ”Samaan aikaan hallitus lappaa satoja miljoonia euroja yksityisen hoidon Kela-korvauksiin, jotka valuvat terveysjättien taseisiin eivätkä selvitysten mukaan nopeuta kenenkään hoitoon pääsyä”.

Koskelan mukaan ”on syytä ymmärtää, että tämä kaikki on ideologista”, ja se johtuu siitä, että ”Orpon hallitus on sotien jälkeen oikeistolaisin mitä tässä maassa on nähty”. Se vaikuttaa suoraan politiikan sisältöön.

”Ei ole sattumaa, että hallitus on päätynyt leikkaamaan julkisista palveluista ja antamaan rahaa yksityiselle sektorille. Kyse on arvovalinnasta”, Koskela kirjoittaa.

Samasta syystä hallitus ei hänen mukaansa puhu ”hyvinvointivaltiosta” vaan ”hyvinvointiyhteiskunnasta”. Kyse on valtion roolin minimalisoinnista ja markkinaehtoistamisen ideologiasta.

Lopuksi Koskela palaa vielä Juusoon:

”Fakta on se, että perussuomalaisen ministerin vahtivuorolla suomalaisten ihmisten palveluita on karsittu ja rahoitusta leikattu. Maahanmuuttajien, äänestäjien ja aluevaltuutettujen syyttelyn sijaan ministeri voi katsoa peiliin, josta näkyvät oikeistoideologian kylmät kasvot.”