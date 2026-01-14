Euroopan vasemmistoliitto ELA julkisti eilen tiistaina Brysselissä eurooppalaisen kansalaisaloitteen Euroopan unionin ja Israelin välisen vapaakauppasopimuksen keskeyttämiseksi. Vasemmistoliitto on ELA:n suomalainen jäsen.

Vasemmisto muistuttaa siitä, että Israelin valtio on Euroopan komission mukaan vastuussa ennennäkemättömän laajamittaisesta siviilien surmaamisesta ja siviilien loukkaantumisista, väestön laajamittaisesta pakkomuutosta sekä sairaaloiden ja lääkintätilojen järjestelmällisestä tuhoamisesta Gazassa. Humanitaarisen avun saarto on nälän käyttämistä sotakeinona.

Suotuisa kauppasopimus voimassa

– Israel rikkoo jatkuvasti kansainvälistä oikeutta ja siitä huolimatta EU käy Israelin kanssa yhä kauppaa erityisen suotuisalla kauppasopimuksella. Näin ei voi jatkua, Suomen vasemmistoliittolainen europarlamentaarikko Merja Kyllönen sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

"Kansalaisaloite on järeä keino, jota komission on pakko kuunnella."

Euroopan unionin Israelin kanssa tekemä assosiaatiosopimus muodostaa EU:n ja Israelin kahdenvälisen kaupan sekä taloudellisen ja poliittisen yhteistyön kulmakiven.

– Jo yli kahden vuoden ajan olemme vaatineet komissiota ryhtymään toimiin assosiaatiosopimuksen jäädyttämiseksi, mutta vailla tulosta. Samalla Israelin on annettu jatkaa kansanmurhaa. Kansalaisaloite on järeä keino, jota komission on pakko kuunnella, vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo toteaa.

Tarvitaan miljoona allekirjoitusta

Eurooppalainen kansalaisaloite tarvitsee yhteensä vähintään miljoona allekirjoitusta siirtyäkseen komission käsittelyyn. Lisäksi vähintään seitsemässä maassa on saavutettava allekirjoituksille asetettu vähimmäismäärä. Suomessa tämä raja on 10 800 allekirjoitusta ja allekirjoittamisen ikäraja 16 vuotta.

– Olen vakuuttunut, että aloite saa Suomessa laajan kannatuksen yli puoluerajojen. EU:n toimimattomuus kansanmurhan edessä turhauttaa suomalaisia ja syystä. Komission on aika kuunnella kansalaisia ja ryhtyä toimiin, vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson sanoo.

ELA on viime eurovaalien 2024 jälkeen perustettu uusi vasemmistopuolue, joka toimii Euroopan tasolla.