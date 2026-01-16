Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi torstaina eduskunnalle annettua esitystä alle vuoden mittaisten perusteettomien määräaikaisten sopimuksien laillistamista. Esityksen on arvioitu lisäävän raskaus- ja perhevapaasyrjintää sekä heikentävän erityisesti nuorten naisten työmarkkina-asemaa.
– Hallituksen esityksen mukaan lakiesitys voi vaikuttaa kielteisesti syntyvyyteen, mutta vaikutus arvioidaan myös vähäiseksi, koska se kohdistuisi “lähinnä naisiin” sekä “vain joihinkin tuhansiin synnytysikäisiin”. Nämä kylmäävät perustelut paljastavat koko esityksen naisvihamielisyyden, Koskela toteaa tiedotteessaan tänään perjantaina.
Hallituksen esityksessä todetaan myös, ettei aihetta koskeva tutkimustieto osoita lakimuutoksella olevan selviä työllisyysvaikutuksia. Koskela pitää käsittämättömänä sitä, että ministerit samaan aikaan perustelevat esitystä juuri työllisyydellä.
– Kyseessä on jälleen yksi työntekijöiden asemaa heikentävä ideologinen päätös, joille ei ole kyetty osoittamaan minkäänlaista työllisyysvaikutusta, hän muistuttaa.
– Oikeistohallituksen epäonnistuneen työllisyyspolitiikan seurauksena Suomessa on tällä hetkellä Euroopan korkein työttömyys, eikä luvatusta 100 000 työpaikasta näy jälkeäkään.
Torstaina hallituksen esitystä kritisoivat muiden muassa työmarkkinakeskusjärjestöt SAK ja Akava sekä usea ammattiliitto.