Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho on jättänyt yhdessä keskustan ja SDP:n edustajien kanssa eriävän mielipiteen perustuslakivaliokunnan lausuntoon hankintalain muutoksesta. Yrttiahon mukaan hallituksen esitys kaventaa merkittävästi kuntien ja hyvinvointialueiden perustuslaissa turvattua itsehallintoa.

Yrttiaho varoittaa, että esitys kohtelee kuntia epätasa-arvoisesti ja heikentää erityisesti pienten kuntien mahdollisuuksia järjestää palveluja.

In house -yhtiöiden omistusvaatimus kiristymässä

Nykyinen hankintalaki sallii hankinnat ilman kilpailutusta kunnan tai hyvinvointialueen omilta sidosyksiköiltä. Hallituksen esityksen mukaan jatkossa edellytyksenä olisi vähintään kymmenen prosentin omistusosuus tällaisesta niin sanotusta in house -yhtiöstä.

Yrttiahon mukaan muutos on kohtalokas etenkin pienille kunnille, joilla ei ole taloudellisia edellytyksiä kasvattaa omistusosuuksiaan tai tuottaa palveluja itse.

– Esitys murentaa kuntien ja hyvinvointialueiden perustuslaissa turvattua itsehallintoa ja mahdollisuutta päättää taloudestaan, Yrttiaho sanoo.

Hänen mukaansa syrjäseuduilla palveluita ei myöskään ole markkinoilla tarjolla kohtuulliseen hintaan, mikä tekee kilpailuttamisesta käytännössä mahdotonta.

Kritiikki kohdistuu myös yhdenvertaisuuteen

Yrttiaho arvostelee perustuslakivaliokunnan enemmistöä siitä, että se hänen mukaansa sivuutti asiantuntijoiden kriittiset arviot esityksen vaikutuksista.

– Enemmistö erotti keinotekoisesti kunnan hallinnon rakenteiden muutokset ja kunnan talouden, vaikka nämä kytkeytyvät kiinteästi yhteen, hän toteaa.

Yrttiaho muistuttaa, että kunnan omistamat yhtiöt ovat osa kunnan omaisuutta, eivät pelkkää hallinnon organisointia.

Kuntia on jo pitkään ohjattu kilpailuttamaan ja yhtiöittämään palvelujaan. Vuoden 2016 sääntely loi tilanteen, jossa kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteisyhtiöitä hyvin pienillä omistusosuuksilla.

Yrttiaho katsoo, että nyt esitetty muutos kohtelee eri kokoisia kuntia epätasapuolisesti ja pakottaa monet niistä ratkaisuihin, jotka heikentävät itsehallintoa.

Huoli työehdoista ja työllisyydestä

Yrttiaho varoittaa myös muutoksen vaikutuksista työntekijöihin:

– Muutoksista seuraa työehtojen heikentymistä ja irtisanomisia. Hallituksen esitys sivuuttaa muun muassa ILO:n sopimusten velvoitteet huolehtia työllisyydestä.

Hänen mukaansa hankintalakiin voitaisiin sisällyttää velvoite noudattaa työehtosopimuksia tai niitä parempia ehtoja julkisissa hankinnoissa.