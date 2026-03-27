Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelän mukaan hallitus edistää metsientuhoamisagendaa. Kyse on niin sanottujen boreaalisten luonnonmetsien eli pohjoisella vyöhykkeellä kasvavien hakkaamattomien havumetsien määritelmästä, jota maa- ja metsätalousministeriö esittää muutettavaksi.

Kivelä jätti ympäristöministeri Sari Multalalle (kok.) kirjallisen kysymyksen. Hänen mukaansa määritelmämuutos pudottaisi suojeltavien boreaalisten luonnonmetsien määrää jopa 65 prosenttia ja EU:n ennallistamisasetuksen myötä näiden metsien pinta-alaa tulisi lisätä.

– Ministeriön suunnitteleman määritelmämuutoksen myötä sallittaisiin kertaheitolla avohakkuut luontoarvoiltaan korvaamattomissa metsissä, Kivelä sanoo tiedotteessa.

ILMOITUS ILMOITUS

– Asiantuntijoiden mukaan määritelmämuutokselle ei ole mitään ekologisia perusteita. Tätä ajetaankin nyt ennen kaikkea poliittisin perustein, tieteellisestä tiedosta piittaamatta. Siksi ympäristöministeriön oma virkakunta ja esimerkiksi Syken asiantuntijat vastustavat esitystä voimakkaasti, hän sanoo.

Kivelän mukaan uusi määritelmä tukeutuisi hyvin tiukasti ikäkriteereihin, vaikka ikä on vain yksi boreaalisten metsien tunnistuskriteeri. Määritelmän muutos voisi tuoda myös mainehaitan suomalaiselle metsäteollisuudelle.

– Kysyn ministeriltä, aikooko hän kantaa vastuunsa ja asettua tiedeperustaisen päätöksenteon ja metsiensuojelun taakse, Kivelä sanoo.