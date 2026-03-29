Aurinkopaneelit kiiltävät havannalaisen rakennuksen kattoterassilla. Niiden omistaja, Félix Morffi, katsoo katolta kaupunkia, jossa sähkökatkot ovat arkipäivää.

– Nykyään on paljon helpompaa kuin ennen. Pankki myöntää luottoja ja uusi laki poisti verot, hän sanoo.

Morffi on tuottanut aurinkosähköä yli kymmenen vuoden ajan. Hänen aloittamansa Patio el Triunfo -hanke vuokraa tiloja erilaisille pajoille, kuten autokorjaamolle sekä koneverstaalle, ja toimittaa niille sähkön itse. Ratkaisu ei syntynyt ilmastohuolesta vaan pakosta, sillä Kuuban sähköverkkoon ei voi luottaa.

ILMOITUS ILMOITUS

Nyt hallitus yrittää tehdä Morffin valinnasta koko maan suunnan.

Helmikuussa Kuuban valtiovarainministeriö päätti, että uusiutuvaan energiaan investoivat yrittäjät vapautetaan tuloverosta siihen asti, kunnes investointi on maksanut itsensä takaisin – kuitenkin enintään kahdeksaksi vuodeksi. Veroetu koskee sekä omaan käyttöön tuotettua että sähköverkkoon myytävää sähköä.

– Se on hallituksen yksityisyrittäjille antama etuus ja kannustin, jotta he voivat irtautua sähköverkosta ja olla omavaraisia, sanoo Néstor Pérez. Hän työskentelee Morffin kanssa Patio el Triunfo -hankkeessa.

Aiemmin uusiutuvaan energiaan investoiminen ei houkutellut, sillä valtion sähkö oli halpaa ja aurinkopaneelit kalliita. Nyt sähkökatkot ja polttoainepula ovat muuttaneet tilanteen.

Sähkökatkot ajoivat investoimaan

Kuuban polttoainepula on pahentunut nopeasti. Yhdysvaltojen öljysaarto heikensi tilannetta tammikuun lopussa, eikä maa pysty kattamaan edes puolta sähkönkulutuksestaan. Kuuban sähköntuotanto on vahvasti riippuvainen öljystä, ja arkea rytmittävät sekä suunnitellut että yllättävät sähkökatkot.

Havannalainen ravintola Doña Alicia päätti kolme kuukautta sitten investoida aurinkopaneeleihin turvatakseen toimintansa. Aluksi sähkön tuotantokapasiteetti oli vain noin viisi kilowattia, mutta nyt järjestelmä on viisinkertainen ja kattaa neljänneksen ravintolan kulutuksesta.

– Doña Alicia on teknologinen ravintola. Jos sähkö katkeaa, tilausten vastaanotto ei toimi eikä keittiö pysy käynnissä. Kaikki täällä on digitaalista, toimitusjohtaja Yadiel Hernández sanoo.

Seuraava askel on pysäköintialue, jossa asiakkaat voivat ladata sähköautojaan aurinkovoimalla maksua vastaan.

– Tavoitteemme on olla täysin omavaraisia ja lisäksi myydä sähköä sairaaloihin tai vanhusten päivätoimintakeskuksiin.

Monopoli rakoilee

Hallitus ilmoitti helmikuun alussa polttoaineen säännöstelystä ja tuonnin hajauttamisesta. Aiemmin vain valtio sai tuoda polttoainetta. Nyt myös yritykset voivat periaatteessa tehdä niin, vaikka tarkkoja sääntöjä asiasta ei vielä ole.

Sosiaalisessa mediassa leviää tieto, että yksityiset yritykset tuovat jo polttoainetta maahan. Yksityissektoriin erikoistunut kuubalainen taloustieteilijä Daniel Torralbas uskoo sen olevan totta. Hän pitää muutosta historiallisena.

– Fossiilisten polttoaineiden tuontimonopoli puretaan nyt ensimmäistä kertaa. Ongelma on, ettei pelisääntöjä ole. Se heikentää uudistuksen tehoa, koska ihmisten pitäisi tietää, miten toimia, Torralbas sanoo.

Yhdysvaltojen viranomaiset ovat ilmoittaneet suhtautuvansa myönteisesti lupiin, joilla Venezuelasta peräisin olevaa öljyä voitaisiin jälleenmyydä Kuubassa yksityissektorille ja yksityishenkilöille. Öljyä ei kuitenkaan saa myydä Kuuban hallitukselle tai armeijalle.

Kohti aurinkoenergiaa

Kuuban tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus maan energiantuotannosta nousisi 24 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Ajatus ei ole uusi. Vuonna 2019 hallinto antoi asetuksen uusiutuvan energian kehittämisestä. Kaksi vuotta myöhemmin se määritteli kotitalouksien verkkoon syöttämästä sähköstä korvauksen, ja vuonna 2023 kaksinkertaisti sen.

Marraskuussa 2024 julkaistu asetus velvoittaa suuret sähkönkuluttajat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla tuottamaan puolet päivällä kuluttamastaan sähköstä uusiutuvilla energianlähteillä kolmen vuoden kuluessa.

Ennen kuin määräaika ehti täyttyä, Yhdysvaltojen kiristämä öljypolitiikka syvensi kriisiä, ja hallitus joutui etsimään uusia keinoja vauhdittaa siirtymää. Tällaisia ovat helmikuussa hyväksytty tuloverovapaus sekä varautumissuunnitelmaan sisältyvä mahdollisuus, että yksityiset tuottajat voivat myydä sähköään myös muille.

Hallitus on lisäksi ilmoittanut asentavansa 10 000 aurinkopaneelijärjestelmää terveys- ja koulutusalan työntekijöille, 5 000 syrjäisille alueille sekä toiset 5 000 pankkeihin, vanhainkoteihin, lastenkoteihin ja sairaaloihin.

Yksityissektorilla sähköpaneeleihin investointi ei ole enää keino säästää sähkölaskussa, vaan välttämätön ratkaisu, kun sähkökatkot ja polttoainepula uhkaavat arkea ja yritystoimintaa.

Sähköinsinööri ja yrittäjä Osvaldo Sánchez elätti aiemmin itsensä tavallisilla sähkötöillä, kuten sähköjärjestelmien ja valaisimien asennuksilla. Nyt polttoainekriisi tuo hänelle tuloja, sillä aurinkopaneelien asennukset ovat nelinkertaistuneet tammikuusta lähtien.

– Toisen vahinko on toisen voitto, Sánchez toteaa.