Kansallisen omaisuutemme kautta rakennetaan yhteiskunnan elinvoimaa ja hyvinvointia. Esimerkiksi luonnolliset monopolit on perusteltua pitää aina yhteiskunnan omistuksessa, varsinkin kun on kyse elämän perustarpeista. Ei ole taloudellisesti järkevää rakentaa useita rautateitä, vesijohtoja tai sähköverkkoja vierekkäin vain jotta markkinatalouden edellyttämä kilpailuasetelma toteutuisi.

Valitettavasti Suomessa osa näistä on myyty yksityiseen omistukseen, ja esimerkkinä toimii Fortumin verkkojen reilut kymmenkunta vuotta sitten tapahtunut yksityistäminen. Ainoana kyseistä kauppaa vastusti valtioneuvoston talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki. Carunan jälki suomalaisten lompakkoon on ollut karu.

Myös sähkön hinta kallistuu jatkossa. Vaikka nykyinen hallitus on tehnyt hyviä toimia siirtokulujen hillitsemiseksi, maito on jo paljolti kaatunut maahan yksityistämisen myötä. Fortumin verkoista saadut miljardit menivät Uniperin ostoon Sipilän hallituksen aikana. Se oli suurta rahan haaskuuta, ja liiketoiminnassa painotettiin fossiilista energiaa.

Uniper ja Caruna ovat osoituksena oikeistolaisesta omistajapolitiikasta. Asioita voi tehdä pitkäjänteisemmin ja taloudellisesti rationaalisesti. Teimmekin kansalaisaktiiveina vuonna 2020 kansalaisaloitteen ”Vesi on meidän” vesihuollon yksityistämisen estämiseksi, kun usea paikkakunta Suomessa kaavaili vesihuoltonsa kauppaamista. Kymmenettuhannet suomalaiset aktivoituivatkin tueksi, ja lopulta eduskunta hyväksyi aloitteen yksimielisesti syyskuussa 2021.

Energiapolitiikan näkymät ovat tavallisen kansalaisen näkökulmasta vaikeat. Vesihuolto on jo päätetty pitää yhteisissä käsissä. Myös sähköverkkojen osalta on luotava vahvat rakenteet, jotta finanssikapitalistinen keplottelu estetään jatkossa. On perusteltua, että valtio kompensoi kansalaisilleen nousevat energian hinnat.

Valtion omistajapolitiikkaa ei kannata luottaa oikeistolaisen talouspolitiikan käsiin. Kansalle tuhoisia esimerkkejä on jo aivan liian paljon.

Olli Kohonen

Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston 3. varapuheenjohtaja (vas)

Joona Mielonen

Kymenlaakson aluehallituksen jäsen (vas.)