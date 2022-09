Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus ei vedä potilasturvallisuuslakia pois eduskunnasta, vaikka käräjäoikeus kielsi hoitajajärjestöjen ensi viikolle suunnittelemat lakot sairaaloiden teho-osastoilla.

– Kyse on yksittäisistä päätöksistä lakkojen osalta. Me emme pysty ennakoimaan oikeusasteiden päätöstä. Sosiaali- ja terveysministeriön virka-arvio on ollut, että meidän on välttämätöntä viedä tämän kaltaista lainsäädäntöä näiden lakkouhkien takia eduskuntaan, Marin sanoi iltapäivällä eduskunnassa.

Hänen mukaansa lain kohtalo on nyt eduskunnan käsissä.

– Me emme voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että tämä lainsäädäntö olisi tarpeeton, mutta kuuntelemme totta kai hyvin herkällä korvalla asiantuntijoita tästä tilanteesta.

Myös perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) sanoo Ylelle , että potilasturvallisuuslakia viedään eteenpäin hoitajakiistan uusista käänteistä huolimatta.

– Tämä ei ole asia, joka sulkisi pois lain tarpeen. Lain tarkoitus ei ole kieltää lakkoja. Lain mahdollisuus on se, että voidaan määrätä suojelutyöhön ihmisiä lakon vallitessa. Nyt on oletettavasti muitakin työtaistelutoimia kenties tulossa, eli kyllä me tänään esittelemme lain eduskunnalle ja käymme tämän lähetekeskustelun, Lindén kommentoi asiaa Ylelle eduskunnassa keskiviikkona iltapäivällä.

Marin piti mahdollisena, että eduskunnalle vapautuu enemmän aikaa käsitellä asiaa ja kuulla asiantuntijoita käräjäoikeuden päätöksen takia.

Marin kiisti julkisuudessa olleet joidenkin vasemmistoliiton kansanedustajien väitteet siitä, että edessä on lähtö hallituksesta, jos sen edustajat äänestävät lakia vastaan eduskunnassa.

– Olen keskustellut tästä tilanteesta ministeri [Li] Anderssonin kanssa ja todennut, että hallituksen yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan. Sen kaltainen viesti, mitä vasemmistoliiton yksittäisiltä kansanedustajilta on tullut ei pidä paikkaansa. En ole esimerkiksi edustaja [Anna] Kontulan kanssa tästä keskustellut tai muidenkaan vasemmistoliiton kansanedustajien kanssa, vaan ministeri Anderssonin kanssa. Me emme kumpikaan tunnista, että tuon kaltaista keskustelua olisi käyty, johon edustaja Kontula on viitannut.

Hallituksen rivit rakoilivat keskiviikkona lisää, kun myös vihreät empivät potilasturvallisuuslakia esitetyn laajuisena. Vihreiden sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Noora Koponen sanoi pitävänsä selvänä, että kyseessä on hoitajien viimeinen hätähuuto ja myös hallituksen on uskallettava arvioida esitystään uudestaan.

Hänen mukaansa potilasturvallisuuslain tarve tarkasteltava uudelleen.

Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen on lain tarpeellisuudesta eri mieltä kuin pääministeri Marin.

– Valtiovallalla ei ole enää perustetta puuttua työtaisteluvapauteen, koska sellaista työtaistelua ei ole, mihin lakia tarvittaisiin, Koskinen sanoo Ylelle .

Hän viittaa käräjäoikeuden päätökseen.

– Mielestäni tämä käräjäoikeuden turvaamispäätös tarkoittaa sitä, että potilasturvallisuuslain käsittelyä ei voida viedä eteenpäin.

Koskisen mukaan käräjäoikeuden kielto turvaa saman asian, mitä hallitus ajaa potilasturvallisuuslailla.

