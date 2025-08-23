Sudanin nälkäkriisi pahenee päivä päivältä, ja se iskee naisiin ja tyttöihin pahemmin kuin samojen alueiden miehiin. Muun muassa YK on todennut nälänhädän tai sen uhan Sudanin useilla alueilla, vaikkakin maan hallitus vähättelee tilannetta. UN Womenin mukaan vakava ruokaturvattomuus iskee naisten johtamiin kotitalouksiin kolme kertaa todennäköisemmin kuin miesten johtamiin.

Sudanissa 15,3 miljoonaa naista ja tyttöä tarvitsee kiireellistä apua. He muodostavat puolet nälkää näkevien joukosta. Sisällissodassa monilta perheiltä on miespuolinen elättäjä kuollut, kadonnut tai lähtenyt pakolaiseksi, jolloin yhä useampi nainen on joutunut perheen pääksi. Pelkkä asuminen naisen johtamassa kotitaloudessa on tilastollinen riskitekijä nälälle.

– Monet alueet ovat jo nälänhädän kynnyksellä. Tämä ei ole vain ruokakriisi, vaan sukupuolittunut hätätila, jota lisää sukupuolinäkökulman puute avustustyössä, sanoo UN Womenin Sudanin edustaja Salvator Nkurunziza.

Ruokaturva romahtanut

Vain 1,9 prosentissa naisten johtamista kotitalouksista ruoan saanti on turvattu, kun miesten johtamissa osuus on 5,9 prosenttia. Lähes puolet naisten johtamista perheistä raportoi huonosta ruoan saannista. Osuus on lähes kaksinkertainen miehiin verrattuna. Kolme neljästä naisesta ei yllä vähimmäisvaatimuksiin ruokavalion monipuolisuudessa, mikä vaarantaa äitien ja lasten terveyden.

Huonon ravitsemuksen osuus on kaksinkertaistunut vuodessa naisten johtamissa perheissä. Lähes 15 prosenttia niistä elää olosuhteissa, jotka täyttävät nälänhädän kriteerit osittain tai kokonaan, kun miesten johtamissa vastaava osuus on seitsemän prosenttia.

Maailman ruokaohjelma WFP tavoittaa kuukausittain lähes neljä miljoonaa sudanilaista, mutta 26 miljoonaa jää edelleen ilman apua. Rahoituksen puute on pakottanut WFP:n pienentämään ruokapaketteja, vähentämään avunsaajien määrää ja lopettamaan avun kokonaan joillain alueilla.

Naisjärjestöt etulinjassa

Naisten johtamat järjestöt ovat avainasemassa toimittaessaan ruokaa ja palveluja alueille, joihin kansainvälinen apu ei pääse. Kordofanin alueella ne muun muassa asentavat aurinkosähköä klinikoille, vievät ravitsemusneuvontaa kyliin, järjestävät liikkuvaa äitiysterveydenhoitoa ja pyörittävät turvakoteja.

UN Women tukee 45:tä järjestöä 16 osavaltiossa, mutta rahoituksen puute uhkaa toimintaa. Yksi järjestöistä joutui sulkemaan 35 ruokakeittiötä 60:stä rahoitusvajeen vuoksi.

Sudan on pinta-alaltaan lähes Länsi-Euroopan kokoinen. Huonokuntoiset tiet, aavikkomaasto ja huhtikuusta lokakuuhun jatkuvat rankkasateet vaikeuttavat avun toimittamista erityisesti Darfurin ja Kordofanin kaltaisille alueille.

– Olemme äärimmäisen huolissamme katastrofaalisesta tilanteesta erityisesti El Fasherin ja Kaduglen kaupungeissa. Tarvitsemme kiireellisesti takeet turvallisesta pääsystä, jotta voimme toimittaa apua samalla kun jatkamme digitaalista rahansiirtoa, Nkurunziza sanoo.

Väkivalta ja selviytymiskeinot

Sota ja nälkäkriisi on lisännyt lapsiavioliittoja, seksuaalista hyväksikäyttöä, sukuelinten silpomista ja lapsityövoiman käyttöä. Huhtikuusta 2023 lähtien Sudanissa on raportoitu 1 138 raiskausta. Uhreista 193 on lapsia, vaikkakin todellinen määrä on todennäköisesti suurempi pelon ja turvattomuuden vuoksi.

– Jo ennen konfliktia naisten ja tyttöjen oikeudet eivät toteutuneet kulttuuristen normien ja perinteiden vuoksi. Tämä sota on vain syventänyt kuilua, Nkurunziza sanoo.

UN Women kehottaa priorisoimaan naisten johtamat kotitaloudet avussa, perustamaan paikallisia jakelupisteitä liikkumisriskien vähentämiseksi ja varmistamaan, että vähintään 40 prosenttia avustuskomiteoiden jäsenistä on naisia. Lisäksi se vaatii lisärahoitusta naisjärjestöille, jotka saavat tällä hetkellä alle kaksi prosenttia humanitaarisista varoista.